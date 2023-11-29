Стало известно как на современный язык повлияли «Звездные войны»

Сага «Звездные войны» — это не просто мировой успех, а феномен поп-культуры, одна из главных фантастических франшиз. Несмотря на то, что первая часть вышла в далеком 1977 году, у фильма до сих пор есть поклонники по всему миру.

Лингвист из Хемницкого технического университета Германии Кристина Санчес-Стокхаммер решила провести небольшое лингвистическое исследование мира джедаев и ситхов и узнать, в какой степени слова и словосочетания киносаги, включенные в Оксфордский словарь, стали частью современного английского языка и насколько они прижились в речи. Работа опубликована в журнале Linguistics Vanguard.

В выборку вошли такие слова, как «джедай», «световой меч», «падаван», «йода» и «темная сторона Силы». Лингвист анализировала частоту их появления в четырех корпусах английского языка, а потом закодировала их с учетов независимости использования от оригинальных фильмов.

Ученая подсчитала, что в корпусах содержится 7752 случая употребления слов и словосочетаний из фильмов Джорджа Лукаса с 1970-х по 2020-е годы. Причем слова «джедай», «падаван» и «световой меч» со временем встречались чаще, тогда как «Йода», «темная сторона Силы» упоминались с одинаковой частотой.

По словам Санчес-Стокхаммер, самым интересным стало употребление слов в контекстах, не связанных с франшизой. Зачастую в таких случаях они звучали как метафора. Например: «Я принимал обезболивающие и употреблял наркотики, и, очевидно, я джедай, так как мог принимать его в огромных количествах».

Также слова «йода» в современном языке используется для обозначения наставника или мудрого эксперта, «джедай» — для опытного человека, «падаван» — ученика, которому преподают урок. Термин «световой меч» имеет множество разных применений, а «темная сторона» часто обозначает изменение состояния, переход человека в новую жизнь.

Ранее в Сети была обнаружена кошка, похожая на малыша Йоду.

Анна Морозова