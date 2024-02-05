У собак впервые замечена регенерация удаленной нижней челюсти

В США трехмесячному щенку французского бульдога Тайсону должны были провести операцию по удалению расщелины неба. Однако ветеринар выявил раковую опухоль на нижней челюсти. Специалисты приняли решение удалить ее большую часть с левой стороны, чтобы избавить собаку от онкологии. Это означало, что животному придется жить с неполностью функционирующим челюстным аппаратом, неправильным прикусом и изменениями в височно-нижнечелюстном суставе. Все это может привести к хроническим болям, трудностями при жевании и другим неприятным последствиям.
Спустя восемь недель щенка привели на повторный осмотр. При пальпации ветеринар нащупал в прооперированной области кость. Компьютерная томография показала полную регенерацию левой нижней челюсти. При этом функции и прикус у Тайсона восстановились самостоятельно, поэтому дополнительного лечения не потребовалось. Об этом в своем отчете сообщили специалисты из Колледжа ветеринарной медицины при Корнельском университете (США).
Авторы работы отметили, что это первая зарегистрированная регенерация удаленной части нижней челюсти у собак, которая не требует корректировки прикуса и восстановления функций после операции. Ранее подобное встречалось только в случае людей у молодых пациентов. У них новая кость может регенерировать из клеток-предшественников в оставшейся надкостнице. Так, самовосстановление наблюдали после удаления злокачественных и доброкачественных опухолей.
Пока что специалисты точно не могут сказать, как именно регенерировала челюсть у щенка. Вероятно, нижняя кость смогла восстановиться за счет сохранившейся надкостницы (тонкой соединительной пленки, покрывающей поверхности костей и содержащей кровеносные сосуды и нервы, которые необходимы для роста нижней челюсти). Правда, по словам ученых, такого результата бы не было в случае с более обширным злокачественным новообразованием.
Ученые намерены проводить дальнейшие исследования, чтобы понять механизмы регенерации у неполовозрелых собак. Это поможет предсказать последствия подобных операций в будущем.
Ранее способность регенерации была замечена у шелковой акулы. Хищник смог почти полностью восстановить спинной плавник.
Анна Морозова