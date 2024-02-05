У собак впервые замечена регенерация удаленной нижней челюсти

В США трехмесячному щенку французского бульдога Тайсону должны были провести операцию по удалению расщелины неба. Однако ветеринар выявил раковую опухоль на нижней челюсти. Специалисты приняли решение удалить ее большую часть с левой стороны, чтобы избавить собаку от онкологии. Это означало, что животному придется жить с неполностью функционирующим челюстным аппаратом, неправильным прикусом и изменениями в височно-нижнечелюстном суставе. Все это может привести к хроническим болям, трудностями при жевании и другим неприятным последствиям.