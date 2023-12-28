Шелковая акула смогла регенерировать спинной плавник

В июле 2022 года во время погружения у берегов Флориды дайвер-фотограф Джон Шелленберг запечатлел самца шелковой акулы с обширной раной на первом спинном плавнике. С помощью специальной метки-дротика было установлено, что несколько недель назад рыбе на спинной плавник ихтиолог Челси Блэк из университета Майами прикрепила маячок для отслеживания передвижений во время миграции.

Блэк знала, когда акула получила передатчик и когда тот отправил последний сигнал, и смогла установить, что рыба потеряла устройство за 19−32 дня до встречи с ихтиологом. Было понятно, что, скорее всего, хищника поймал рыбак-любитель, острым предметом вырезал из плавника передатчик и отпустил добычу.

После встречи с Шелленбергом раненая особь, вероятно, уплыла от берегов Флориды во время миграции. Однако недавно дайверам удалось запечатлеть на прежнем месте самца шелковой акулы с первым спинным плавником странной формы. По номеру индивидуальной метки Блэк поняла, что это рыба, которая около года назад лишилась датчика.

Интересен тот факт, что рана на плавнике затянулась, признаков инфекции или проблем со здоровьем у самца не наблюдалось.

Акула смогла восстановить примерно половину потерянных тканей, в результате чего площадь плавника составила 87,6% от своего размера до травмы. Блэк говорит, что к лету 2024 году поврежденный плавник может восстановиться полностью. Чтобы подтвердить или опровергнуть это предположение, необходимо дождаться этого времени, чтобы рыба снова приплыла к берегам Флориды.

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Анна Морозова