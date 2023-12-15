У одиноких людей чаще возникает хроническое системное воспаление

Ученые из Великобритании и Дании провели анализ данных 8,5 тысяч человек и выяснили, что одиночество связано с системным воспалением. Исследование опубликовано в журнале Brain, Behavior, and Immunity.

Эксперты изучали три системы биомаркеров воспаления: С-реактивный белок (CRP), интерлейкин-6 (IL-6) и растворимый рецептор урокиназы (suPAR, чувствительный показатель хронического системного воспаления). Именно последний оказался значительно выше у тех, кто живет один. Кроме того выяснилось, что социальная изоляция в детстве связана с повышением уровня всех трех маркеров воспаления во взрослой жизни, особенно с выраженным воздействием на suPAR.

То есть одиночество и социальная изоляция связаны с признаками хронического системного воспаления у взрослых, причем это касается как пациентов медучреждений, так и населения в целом.

Однако у одиночества есть свои плюсы. Ученые рассказали, что оно снижает стресс.

Анна Морозова