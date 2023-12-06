Ученые рассказали о пользе одиночества

В исследовании приняли участие 178 человек. На протяжении трех недель они вели дневники, в которых фиксировали, сколько времени они провели в одиночестве. Одиночество подразумевало отсутствие личного или онлайн-общения с другими людьми. По окончании первой фазы эксперимента организаторы исследования попросили участников ответить на три вопроса — испытывали ли они дискомфорт при необходимости вести себя определенным образом (находясь в обществе), насколько свободно они чувствовали себя наедине с собой, ощущали ли они в одиночестве контроль над тем, что происходило в течение их дня.

Результаты показали, что люди, которые регулярно проводили время одни, чаще положительно отвечали на первый и третий вопросы, а также сообщали о снижении уровня стресса. Авторы исследования предположили, что человек пребывает в более спокойном состоянии в одиночестве, потому что от него не требуется прикладывать умственные усилия, как это бывает при социальном взаимодействии.

Тем не менее некоторые испытуемые чувствовали эмоциональное истощение и скуку, если им приходилось проводить наедине с собой значительное количество времени. Авторы исследования отметили, что такой формат отдыха подходит не всем.

Иными словами, одиночество полезно для психического здоровья только в том случае, когда человек осознанно стремится к нему.