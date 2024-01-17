У берегов Коста-Рики обнаружены четыре новых вида осьминогов

Источник: Schmidt Ocean Institute

В 2023 году на подводной горе Тенгоузед у берегов Коста-Рики нашли необычный «питомник» осьминогов. Он расположен в сумеречной зоне, куда не попадают солнечные лучи. Это место считается слишком холодным для головоногих, но там все же тепло из-за подводных гор вулканического происхождения.

Популяция живущих там осьминогов настолько разнообразна, что ученые из Лаборатории океанических наук Бигелоу идентифицировали четыре ранее неизвестных науке вида Об этом пишет Science Alert.

Один вид получил название осьминога Дорадо. Его заметили на образовании, известном как холм Эльдорадо. Он относится к роду Muusoctopus и выводит своих детенышей на гидротермальных источниках. Сейчас ученые занимаются их описанием.

В ходе исследования специалисты также выяснили, что осьминоги — не единственные существа, гнездящиеся на подводных горах. Команда обнаружила питомник глубоководных коньков, который они назвали Скейт-парком. Дальнейшие исследования и наблюдения должны помочь узнать больше об этом месте.

Ранее новый вид осьминога, получивший название в честь божества, нашли в Арктике.

Анна Морозова