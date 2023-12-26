В Арктике нашли новый вид осьминога и назвали в честь божества

Ученые Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета открыли новый вид осьминога и дали ему имя древнескандинавского божества. Об этом говорится на сайте вуза. Как поясняется, моллюск уже внесен в Международный зообанк и Всероссийскую систему регистрации музейных экспонатов «Камис».

Открытие сделано во время детальной таксономической ревизии осьминогов рода Muusoctopus из арктических вод и прилегающих акваторий. Казанские ученые вошли в состав международной группы исследователей. Как пояснил заведующий кафедрой зоологии и общей биологии КФУ Рушан Сабиров, таксономические исследования помогают понять биоразнообразие определенных территорий и его зависимость от климатических перемен.

«Арктические исследования — это дорогостоящие проекты. Добывать материал в Арктике чрезвычайно сложно. Доцент нашей кафедры участвовал в ряде международных научно-исследовательских экспедиций. В его научных сборах оказались несколько экземпляров вида осьминога, который ранее не был известен науке. Зарубежные коллеги, работавшие на судне, подтвердили, что это новый для науки вид. Собранные экземпляры осьминога были привезены в Казанский университет», — пояснил Сабиров.

В последний раз новый вид арктических головоногих моллюсков был описан практически сто лет назад, еще в 1930-х годах, добавили в вузе.

Новый вид назвали в честь древнескандинавского бога моря Эгира, на латыни — Muusoctopus aegir.

Обнаружили осьминога между Северной Исландией и Шпицбергеном, а в дальнейшем выяснилось, что моллюск обитает почти по всему арктическому бассейну на глубинах более 600 м, там, где температура воды не превышает 0,4℃.

Головоногие моллюски Арктики (или цефалоподы) изучены мало. Наукой описано менее 800 их видов, из них в Арктике обитает всего порядка десяти видов, сообщил завкафедрой. Открытие нового арктического вида головоногих моллюсков в связи с этим стало выдающимся событием для исследователей северных широт.

Находку детально изучили, и все данные казанские ученые изложили в статье в журнале Zoological Letters. Теперь образец подводного вида занял место в экспозиции Зоологического музея и гербария КФУ, также осьминога Muusoctopus aegir внесли в Международный зообанк и во Всероссийскую систему регистрации музейных экспонатов «Камис».

«Осьминог достаточно небольшой, в диаметре 20−30 см. У Muusoctopus aegir существует целый ряд важных отличий от других осьминогов. К примеру, характерные особенности имеет его репродуктивный аппарат, своеобразным строением отличаются клювообразные мандибулы и радула (“терка” из мелких зубчиков), морфология ловчего аппарата», — рассказал биолог КФУ.