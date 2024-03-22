У берегов Канады зафиксированы тысячи землетрясений за день

Поскольку непрерывный мониторинг участка Индевор начался в 2011 году, у команды раньше не было доступа к данным о вторжении магмы. Поэтому у специалистов пока что остается много вопросов — начиная от воздействия на гидротермальную систему и заканчивая источником магмы, которая в конечном итоге сформирует новую кору.