У берегов Канады зафиксированы тысячи землетрясений за день

В начале марта у берегов Канады произошло 1850 землетрясений за один день, что, по словам ученых, может быть признаком зарождения новой океанической коры в результате глубоководного магматического разрыва. Об этом пишет LiveScience.
Подземные толчки не представляют опасности для людей. Они относительно небольшие и локализованы в одном месте, которое называется участком Индевор. Он расположен примерно в 240 километрах от побережья острова Ванкувер.
В этом месте расположено несколько гидротермальных источников, а также хребет Хуан-де-Фука, где дно океана раздвигается. Эта область отделена от зоны субдукции — региона, где одна тектоническая плита погружается в мантию под другой плитой — ближе к побережью, что может вызвать крупные разрушительные землетрясения.
Подземные толчки интересны ученым, так как они могут многое рассказать о том, как раздвигается дно океана и образуется новая кора.
На участке Индевор Тихоокеанская плита и плита Хуан-де-Фука раздвигаются, создавая длинные линейные разломы и утончая поверхность, что позволяет магме подниматься. Оказавшись наверху, она охлаждается и затвердевает, превращаясь в новую океаническую кору.
Что касается 1850 землетрясений, произошедших у берегов Канады, их магнитуда составляла менее одного балла. Наиболее вероятная причина таких частых подземных толчков — растяжение морского дна до максимальной степени, из-за чего создалось большое напряжение. Оно спадает, когда магма оказывается на поверхности и затвердевает. Последний раз подобная сейсмическая активность наблюдалась в 2005 году.
Поскольку непрерывный мониторинг участка Индевор начался в 2011 году, у команды раньше не было доступа к данным о вторжении магмы. Поэтому у специалистов пока что остается много вопросов — начиная от воздействия на гидротермальную систему и заканчивая источником магмы, которая в конечном итоге сформирует новую кору.
На данный момент команда ученых продолжает наблюдения за Индевором.
Ранее было названо самое мощное землетрясение в истории.
Анна Морозова