Названо самое мощное землетрясение в истории

Ученые из Японии идентифицировали крупнейшее землетрясение в истории человечества. Взрыв, произошедший 7300 лет назад выбросил более чем в два раза больше камней и пепла, чем предыдущее рекордное извержение индонезийской горы Тамбора в 1815 году. Об этом пишет LiveScience.