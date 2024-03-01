Названо самое мощное землетрясение в истории

Ученые из Японии идентифицировали крупнейшее землетрясение в истории человечества. Взрыв, произошедший 7300 лет назад выбросил более чем в два раза больше камней и пепла, чем предыдущее рекордное извержение индонезийской горы Тамбора в 1815 году. Об этом пишет LiveScience.
Извержение произошло к югу от японского острова Кюсю. Там Филиппинская тектоническая плита проходит под евразийской. Подводный вулкан Кикаи произвел три мощных взрыва, последним из которых был на Кикаи-Акахоя.
Ученые и до этого знали о древнем извержении вулкана, однако сейчас ученые смогли установить его масштабы и определить как крупнейшее в текущей геологической эпохе.
Для работы специалисты собрали сейсмические данные, чтобы создать подробную карту морского дна вокруг вулкана, с помощью которой были обнаружены подводные отложения площадью 4500 квадратных километров. Эксперты нашли в них вулканическое стекло и другие вулканические обломки, количество которых составило 71 кубический километр. Этот показатель вдвое превосходит предыдущие оценки.
Общий объем вулканических выбросов оценили в 332−457 кубических километров. Они бы могли дважды целиком заполнить второе по глубине озеро на западе США Тахо.
Ранее исследование показало, что динозавров погубила вулканическая активность.
Анна Морозова