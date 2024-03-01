Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названо самое мощное землетрясение в истории

Оно произошло более семи тысяч лет назад.
Источник: NASA

Ученые из Японии идентифицировали крупнейшее землетрясение в истории человечества. Взрыв, произошедший 7300 лет назад выбросил более чем в два раза больше камней и пепла, чем предыдущее рекордное извержение индонезийской горы Тамбора в 1815 году. Об этом пишет LiveScience.

Извержение произошло к югу от японского острова Кюсю. Там Филиппинская тектоническая плита проходит под евразийской. Подводный вулкан Кикаи произвел три мощных взрыва, последним из которых был на Кикаи-Акахоя.

Ученые и до этого знали о древнем извержении вулкана, однако сейчас ученые смогли установить его масштабы и определить как крупнейшее в текущей геологической эпохе.

Для работы специалисты собрали сейсмические данные, чтобы создать подробную карту морского дна вокруг вулкана, с помощью которой были обнаружены подводные отложения площадью 4500 квадратных километров. Эксперты нашли в них вулканическое стекло и другие вулканические обломки, количество которых составило 71 кубический километр. Этот показатель вдвое превосходит предыдущие оценки.

Общий объем вулканических выбросов оценили в 332−457 кубических километров. Они бы могли дважды целиком заполнить второе по глубине озеро на западе США Тахо.

Ранее исследование показало, что динозавров погубила вулканическая активность.

Анна Морозова