Туристов обяжут носить GPS-трекеры при восхождении на Эверест

После одного из самых смертоносных альпинистских сезонов в истории, в результате которого на Эвересте погибло 18 человек, правительство Непала объявило о новом требовании. Согласно ему, все туристы, совершающие восхождение на гору, будут обязаны использовать GPS-трекеры. Об этом пишет Daily Mail.