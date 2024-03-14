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Туристов обяжут носить GPS-трекеры при восхождении на Эверест

Это связано с безопасностью.
Источник: AP 2023

После одного из самых смертоносных альпинистских сезонов в истории, в результате которого на Эвересте погибло 18 человек, правительство Непала объявило о новом требовании. Согласно ему, все туристы, совершающие восхождение на гору, будут обязаны использовать GPS-трекеры. Об этом пишет Daily Mail.

GPS-трекеры уже используются профессиональными альпинистами. Эти устройства предоставляют жизненно важную информацию о ходе восхождения. Новые обязательные аппараты по размеру не превосходят USB-накопитель, не требуют энергии и могут быть легко вшиты в одежду. Также их сигнал можно будет уловить под 20-метровым слоем снега.

Из-за экстремальных погодных условий спасательные операции на Эвересте чрезвычайно рискованны, поэтому есть надежда, что использование маячков позволит существенно сократить время на поиски и спасение пострадавших альпинистов.

Туристам будут выдавать трекеры перед восхождением на Эверест, а после их возвращения чипы будут удаляться для использования следующими альпинистами.

Ранее стало известно, что в Непале ожидается рекордное число альпинистов на склонах Эвереста в предстоящем сезоне.

Анна Морозова