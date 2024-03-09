В Непале ожидают рекордное число альпинистов на склонах Эвереста в предстоящем сезоне

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 марта. /ТАСС/. Число альпинистов, которые попытаются взойти на Эверест в предстоящем сезоне, станет рекордным, как ожидают власти Непала. Об этом ТАСС заявил директор департамента туризма страны Ракеш Гурунг.
«Прошлый сезон был рекордным по числу выданных лицензий на покорение Эвереста (479 лицензий — прим. ТАСС). В этом году мы ожидаем, что число альпинистов, которые намерены взойти на гору, будет даже выше, чем в прошлый сезон. Я обсуждал это с операторами, проводниками, и они говорят, что число поступающих заявок и бронирований выше, чем в прошлом году», — заявил Гурунг.
Власти прикладывают дополнительные усилия, чтобы сезон восхождений прошел без происшествий. «Недавно мы провели встречу всех профильных учреждений и заинтересованных лиц. На ней было принято решение, что мы должны сделать так, чтобы в этом году экспедиции проходили максимально эффективно», — отметил он.
В частности, с 2024 года вводится обязательное ношение чипов для восходителей на Эверест. Власти Непала рассчитывают, что это облегчит проведение возможных поисково-спасательных операций. В 2023 году, согласно базе данных The Himalayan Database, где хранятся сведения обо всех экспедициях в Гималаях, на Эвересте погибло 18 человек — рекордный показатель за 70 лет с момента первого покорения вершины.
Муниципалитет Кхумбу, через который проходит маршрут к вершине Эвереста и соседних гор, в феврале также ввел новые правила для альпинистов. Они должны брать с собой специальные мешки для биологических отходов, чтобы спускать их с больших высот. Кроме того, желающие взойти на Эверест, а также на вершины Нупцзе и Лхоцзе должны будут спустить с горы не менее 8 кг мусора в соответствии с принципом «не оставлять следов», а экспедиционные команды будут обязаны поддерживать чистоту вокруг своих кемпингов.
Эверест является высочайшей вершиной мира (8 848 м над уровнем моря).