В Непале ожидают рекордное число альпинистов на склонах Эвереста в предстоящем сезоне

Муниципалитет Кхумбу, через который проходит маршрут к вершине Эвереста и соседних гор, в феврале также ввел новые правила для альпинистов. Они должны брать с собой специальные мешки для биологических отходов, чтобы спускать их с больших высот. Кроме того, желающие взойти на Эверест, а также на вершины Нупцзе и Лхоцзе должны будут спустить с горы не менее 8 кг мусора в соответствии с принципом «не оставлять следов», а экспедиционные команды будут обязаны поддерживать чистоту вокруг своих кемпингов.