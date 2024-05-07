Троянский конь: правда и вымыслы

Все знают миф о том, что древние греки проникли в неприступную Трою, спрятавшись в огромном деревянном коне. Это остается одним из самых запоминающихся эпизодов античной истории — однако подтверждений того, что конь правда существовал, практически нет, утверждает портал IFLScience.
Согласно легенде, ахейцы осаждали Трою десять лет, но пробить оборону так и не смогли. Притворившись, будто сдаются, осаждающие отплыли на остров неподалеку, и оставили после себя только огромную статую коня, сделанную из дерева.
Троянцы решили, что статуя — это подношение богине Афине, и закатили коня в город, не подозревая, что внутри спрятался противник. В первую же ночь греческие солдаты выскочили из статуи и предали город огню, закончив десятилетнюю осаду в один день.
Однако археологи до сих пор почти не нашли следов как самой Троянской войны, так и доказательств, подтверждающих ее не слишком правдоподобный финал.
Что точно известно
Троей назывался большой город эпохи Бронзового века, находившийся на месте современного холма Гиссарлык в Турции. Останки города обнаружил немецкий археолог Генрих Шлиман в 1870-х. Он нашел бронзовые наконечники стрел, следы костров и другие предметы быта на глубине, соответствующей 12 веку до нашей эры — примерно тому времени, о котором пишет Гомер в «Илиаде». Однако ничего, что указывало бы на десятилетнюю осаду, археолог не обнаружил.
Коня, кстати, даже Гомер упоминает лишь мимоходом. Впервые о нем подробно пишет уже римский поэт Вергилий в Энеиде, спустя тысячу лет после времени, когда греки предположительно осуществили свою уловку. Современные археологи относятся к этой истории со скепсисом и предлагают воспринимать огромного коня скорее как метафору.
Доктор Арман Д’Ангур, профессор Оксфордского университета, уверен, что раскопки подтверждают факт сожжения Трои, но история о коне — миф, который появился из-за того, что греки обтягивали осадные орудия лошадиными шкурами, чтобы защитникам крепости было труднее их сжечь.
Получается, легендарный троянский конь вполне мог быть просто очень большим тараном или осадной башней, которая переломила ход штурма и помогла грекам пробить стены города. Правда, подтвердить эту версию археологи тоже не смогут: все деревянные изделия античной эпохи разложились задолго до того, как археологи начали поиски.
Как бы то ни было, концепт Троянского коня настолько глубоко отпечатан в современной культуре, что в его честь даже назван целый вид компьютерных вирусов, которые незаметно проникают на пользовательские машины — трояны. Даже если история о коне сейчас звучит немного нелепо, метафора получается красноречивая.
Возможно, именно поэтому античные поэты и придумали легенду о деревянном коне и данайцах, дары приносящих, — ради красного словца.
А вот другое легендарное орудие античности — смертоносный луч Архимеда — скорее всего действительно существовало. Это доказал 12-летний школьник, который построил его копию у себя дома.
Георгий Мазуркевич