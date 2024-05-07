Троянский конь: правда и вымыслы

Троей назывался большой город эпохи Бронзового века, находившийся на месте современного холма Гиссарлык в Турции. Останки города обнаружил немецкий археолог Генрих Шлиман в 1870-х. Он нашел бронзовые наконечники стрел, следы костров и другие предметы быта на глубине, соответствующей 12 веку до нашей эры — примерно тому времени, о котором пишет Гомер в «Илиаде». Однако ничего, что указывало бы на десятилетнюю осаду, археолог не обнаружил.