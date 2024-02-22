12-летний мальчик построил копию «луча смерти» Архимеда

Согласно греческому историку Лукиану, Архимед разместил вдоль сиракузского залива зеркала, чтобы фокусировать солнечные лучи на кораблях противника и поджигая их. Это долго считалось вымыслом, пока в 2005 году инженеры из Массачусетского технологического института с помощью компьютерного моделирования не доказали, что конструкция способна поджечь корабль всего за 11 минут.