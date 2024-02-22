12-летний мальчик построил копию «луча смерти» Архимеда

Восьмиклассник из Онтарио (Канада) помог разрешить давнюю историческую дискуссию, доказав, что так называемый «луч смерти» Архимеда работает. Это оружие, которое предположительно использовало солнечные лучи для испепеления кораблей, было применено против римского флота во время осады Сиракуз в 213 г. до н. э.
Согласно греческому историку Лукиану, Архимед разместил вдоль сиракузского залива зеркала, чтобы фокусировать солнечные лучи на кораблях противника и поджигая их. Это долго считалось вымыслом, пока в 2005 году инженеры из Массачусетского технологического института с помощью компьютерного моделирования не доказали, что конструкция способна поджечь корабль всего за 11 минут.
В 2006 и 2010 году авторы популярного телешоу «Разрушители легенд» пытались воссоздать оружие Архимеда. Как бы они ни старались, поджечь корабль у команды не получилось. Тогда американские экспериментаторы пришли к выводу, что зеркала могли использоваться разве что для отвлечения внимания экипажа кораблей.
12-летний Бренден Сенер же успешно воссоздал уменьшенную копию оружия Архимеда, используя ряд вогнутых зеркал и светодиодных настольных ламп, пишет IFL Science. Он обнаружил, что при использовании отражателей для фокусировки 50-ваттного источника тепла на листе картона температура мишени может быть повышена на 2 с каждым дополнительным зеркалом, до трех зеркал.
Добавление четвертого зеркала привело к резкому скачку температуры на 8. Когда он повторил эксперимент, используя 100-ваттную лампу, обнаружил, что «изменение температуры для каждого зеркала составляло 4 до трех зеркал и дополнительные 10 для четвертого».
«Основываясь на моих экспериментальных результатах, я согласен с группой Массачусетского технологического института и считаю, что при достаточно сильном источнике тепла и больших зеркалах, сфокусированных под идеальным углом, возгорание может быть возможным», — пишет автор исследования.
За свои усилия Сенер был награжден золотой медалью Ежегодной канадской научной ярмарки, золотой медалью Ярмарки науки и техники в долине Темзы по физическим наукам и премией Лондонской публичной библиотеки за стимулирование интереса детей к науке и технологиям.
Бренден — не единственный юный инженер, который поразил общественность своим талантом. Недавно группа школьников из Гонконга построили самого маленького в мире робота-гуманоида высотой всего в 14 сантиметров.
Олеся Маевская