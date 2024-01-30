Тропические раки-отшельники делают дома из пластиковых отходов

Те, у кого корпуса были только из металла или стекла, составляли по 5,4% каждый, а остальные 4,7% имели корпуса как из металла, так и из стекла. Обсуждая возможные причины такого выбора Coenobitidae, команда отметила доступность пластиковых отходов в окружающей среде, а также растущую нехватку панцирей брюхоногих моллюсков из-за деятельности человека. Исследователи также предполагают факторы, влияющие на индивидуальный выбор, в том числе: