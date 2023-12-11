В камчатском крабе выявили ранее не известный противомикробный пептид

«Ученым из ИТЭБ РАН удалось обнаружить в пищеварительном органе камчатского краба ранее не описанный бактериолитический фактор — небольшой пептид, обладающий выраженной активностью в отношении грамположительных микроорганизмов. По мнению исследователей, их работа поможет внести вклад в решение проблемы растущей стойкости микробов к антибиотикам», — говорится в сообщении.

Данное открытие было совершено группой российских молекулярных биологов под руководством научного сотрудника ИТЭБ РАН (Пущино) Марии Тимченко при изучении свойств ферментов, которые присутствуют внутри так называемого гепатопанкреаса, пищеварительного органа камчатского краба. В ходе этого анализа ученые надеялись обнаружить в данной части тела животного ранее неизвестные молекулы, которые защищают крабов от микробов, попадающих в его организм вместе с пищей.

Руководствуясь подобными соображениями, ученые извлекли короткие цепочки пептидов из гепатопанкреаса камчатских крабов и изучили их действие на фрагменты клеточных стенок бактерий из числа микрококков, а также на колонии двух видов бацилл, Bacillus cereus и Bacillus subtilis, и обычной кишечной палочки (Escherichia coli). Данные опыты указали на присутствие в экстракте пищеварительного органа краба очень небольшого белка, который эффективно растворял компоненты оболочки и бацилл, и микрококков.

«Предварительный анализ антибактериальной активности полученных экстрактов в отношении штамма грамотрицательной кишечной палочки и грамположительных бацилл показал, что добавление экстракта пептидов подавляло рост бацилл, и на начальном этапе роста замедлялся рост кишечной палочки», — пояснила Тимченко, чьи слова приводит пресс-служба ИТЭБ РАН.

Последующее выделение и изучение свойств этой молекулы, как надеются ученые, приведет к созданию новых противомикробных средств, способных уничтожать широкий перечень болезнетворных микробов.