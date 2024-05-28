Токсичный позитив: чем опасен и как распознать?

Более того, отталкивая плохие, но реальные чувства, вы также портите отношения с близкими людьми. Из-за бесконечного потока положительных мыслей, не соответствующих действительности, родные и друзья не смогут быть настоящими рядом с вами: вместо того, чтобы оставаться самими собой, они будут делать все, чтобы вы считали их «позитивными». В скором времени, все общение сведется к обсуждению поверхностных тем или прекратится вовсе.