Токсичный позитив: чем опасен и как распознать?

Искусственный позитив вреден для ментального здоровья — это факт. И вы об этом наверняка знаете не понаслышке, если хотя бы раз в жизни слышали фразу «счастье — это выбор» в ответ на рассказ о мыслях или событиях, которые вас волнуют.
Дело в том, что наши эмоции (даже негативные) — это сигналы, дающие ценную информацию о восприятии окружающего мира. Игнорирование и обесценивание этих сигналов отдаляет нас от реальности, а также негативно сказывается на психическом здоровье.
Токсичный позитив = обесценивание эмоций
Люди, одержимые жизнерадостностью и советующие нам «взбодриться», вместо того чтобы сочувственно выслушать, когда мы поднимаем серьезную тему, на самом деле обесценивают наши чувства. Подобное поведение называется «токсичным позитивом».
Постоянное игнорирование негативных эмоций (своих и окружающих) отличает токсичный позитив от обычного оптимистичного взгляда на мир. Адекватный оптимизм в свою очередь подразумевает искреннюю веру в то, что все будет хорошо. Токсичный же позитив — лишь способ мышления, скрывающий за собой страх, обиду и растерянность.
Во многом суть этого явления можно объяснить поговоркой: «Всегда надо думать о хорошем, даже когда наступают непростые времена». В действительности такое суждение заведомо ложно, ведь чувствовать себя плохо — абсолютно нормально.
Почему токсичный позитив вреден?
Полагаться на токсичный позитив в близких отношениях чревато множеством негативных последствий. Оставаясь оптимистичным и жизнерадостным постоянно, вы создаете мир искусственных эмоций, которые не испытываете на самом деле.
Более того, отталкивая плохие, но реальные чувства, вы также портите отношения с близкими людьми. Из-за бесконечного потока положительных мыслей, не соответствующих действительности, родные и друзья не смогут быть настоящими рядом с вами: вместо того, чтобы оставаться самими собой, они будут делать все, чтобы вы считали их «позитивными». В скором времени, все общение сведется к обсуждению поверхностных тем или прекратится вовсе.
Фразы, выдающие «позитивного абьюзера»
Если услышите подобные фразы в разговоре, намекните на то, что вам нужна реальная поддержка, а не токсичный позитив.
- «Все, что происходит в жизни, — к лучшему»;
- «Не грусти!»;
- «Время лечит все раны»;
- «Да ладно, могло быть и хуже»;
- «Выбрось из жизни весь негатив!»;
- «Ты просто загоняешься, все отлично»;
- «Это был просто не твой человек»;
- «Все в жизни случается не просто так, улыбнись новому опыту»;
- «Не все так плохо, ведь у тебя все еще есть работа/семья/друзья»;
- «Нужно быть благодарным за то, что имеешь»;
- «Не накручивай себя».
Как избежать токсичного позитива при общении
Прежде всего, если кто-то пытается с вами поделиться чем-то важным, дайте ему высказаться. Не пытайтесь сразу же заглушить негативные эмоции. При этом постарайтесь признать, что они переживают трудные времена. Вы можете сделать это с помощью слов или невербальных сигналов.
При этом, старайтесь не путать сочувствие с согласием. Вы можете не соглашаться со всем, что человек говорит или чувствует. Анализируйте свои чувства и эмоции по поводу сказанного собеседником: чем больше вы осознаете, тем естественнее вы сможете подключиться к эмпатии. Это нормально — чувствовать некоторую грусть или беспокойство, которые испытывает другой человек.
Помните, что ментальное здоровье — база благополучного существования. Потребность заботиться обо всех, кроме себя, тоже является психологическим отклонением: подробнее о «Синдроме Венди» рассказали тут.
Кристина Корчанова