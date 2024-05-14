Синдром Венди: потребность заботиться обо всех, кроме себя

Поколениям, выросшим на мультфильмах студии Disney, определенно знакомо имя Венди — главной героини сказки «Питер Пэн». Именно в ее честь назван психологический недуг, который в народе прозвали «синдромом мученика». В его основе — тенденция ставить потребности и проблемы других прежде своих, полностью забывая о собственных нуждах и желаниях.
«Синдром Венди» достаточно распространен среди женщин и мужчин, привыкших заботиться о других. Основополагающей причиной его возникновения является страх одиночества, регулирующий поведение вокруг положительной оценки окружающих.
В научной среде синдром впервые был описан американским психологом Дэном Кили в 1984 году. Официально он до сих пор не зарегистрирован как патология, однако современные специалисты утверждают, что характерная манера мыслей и действий — дисфункциональна, а порой даже опасна.
Люди, страдающие подобным недугом, часто отмечают, что в действительности не ощущают бремени «Синдром Венди», так как считают, что проявленная помощь — незаменима, и только они способны ее оказать. В этом и заключается существенный недостаток: подверженные видят ценность жизни и своего предназначения лишь до тех пор, пока могут кому-то помочь. В случае, когда их участие становится ненужным, они нередко впадают в депрессию или даже совершают попытку суицида.
Если вы думаете, что имеете предрасположенность к синдрому, стоит научиться дистанцироваться.
Всегда нужно искать баланс между отдачей. Если нет возможности самостоятельно установить психологические границы, стоит обратиться за помощью к специалисту.
О том, как найти баланс, мы уже рассказывали в отдельном материале.
Кристина Корчанова