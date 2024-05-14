Синдром Венди: потребность заботиться обо всех, кроме себя

Люди, страдающие подобным недугом, часто отмечают, что в действительности не ощущают бремени «Синдром Венди», так как считают, что проявленная помощь — незаменима, и только они способны ее оказать. В этом и заключается существенный недостаток: подверженные видят ценность жизни и своего предназначения лишь до тех пор, пока могут кому-то помочь. В случае, когда их участие становится ненужным, они нередко впадают в депрессию или даже совершают попытку суицида.