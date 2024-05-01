Тираннозавр оказался глупее, чем считалось ранее

В 2023 году в своей научной статье Эркулано-Оузель попыталась рассчитать количество нейронов в головном мозге Tyrannosaurus rex и подобных им хищных динозавров. Исследовать сделала вывод, что тираннозавры обладали более развитым интеллектом, чем считалось прежде, и предположила, что животные могли из поколения в поколение передавать накопленные знания и даже использовать орудия.
В научном сообществе статью встретили с большим скептицизмом. Собралась целая группа ученых из разных стран, чтобы опровергнуть предыдущее исследование и доказать, что на самом деле Tyrannosaurus rex не обладал высоким интеллектом. Исследование-опровержение опубликовано в журнале The Anatomical Record.
Палеонтологи и биологи десятилетиями изучали размеры и анатомию мозга доисторических ящеров и на основе полученных данных делали выводы об их возможном поведении и образе жизни.
Мозг динозавров исследуют с помощью так называемых эндокастов (слепков внутренней поверхности черепной коробки), а также исходя из формы самих полостей.
Ученые рассмотрели метод филогенетического брекетинга, который использовала Эркулано-Оузель в своей работе, и пришли к выводу, что он ненадежен. В частности, исследователи обнаружили существенное завышение в оценках размера мозга динозавров и числа нейронов в нем, особенно в его передней области.
Авторы новой работы также подчеркнули, что подсчет нейронов не позволяет достоверно предсказать уровень интеллекта.
Известно, что количество нейронов увеличивается пропорционально размерам тела. По словам специалистов, тираннозаврам, вес которых достигал 14 тонн, требовалось больше нейронов для обеспечения базовых функций, а не для выполнения интеллектуальных задач, например, использования орудий.
Таким образом, количество нейронов у давно вымерших существ не определяет уровень интеллекта и плохо оценивает то, насколько у хищников были развиты когнитивные функции. Для более достоверных выводов ученые предложили рассмотреть еще несколько факторов, таких как детали анатомии скелета, гистологию костей, анализ окаменелостей и поведение родственных видов, живущих в настоящее время.
По словам специалистов, вывод о том, что по уровню интеллекта Tyrannosaurus rex не уступал павианам, «завораживает и пугает».
Ранее ученые выяснили, что динозавры нарушили правило Бергмана, которое гласит, что размер животного зависит от среды обитания.
Анна Морозова