Тираннозавр оказался глупее, чем считалось ранее

В 2023 году в своей научной статье Эркулано-Оузель попыталась рассчитать количество нейронов в головном мозге Tyrannosaurus rex и подобных им хищных динозавров. Исследовать сделала вывод, что тираннозавры обладали более развитым интеллектом, чем считалось прежде, и предположила, что животные могли из поколения в поколение передавать накопленные знания и даже использовать орудия.