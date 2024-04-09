Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Динозавры нарушили правило зависимости размера от среды обитания

Правило Бергмана применимо только к некоторым доисторическим животным.

Источник: Raul Martin / University of Bath

Согласно правилу немецкого биолога Карла Бергмана, теплокровные животные, обитающие в холодном климате, зачастую крупнее, чем их сородичи из теплых широт. Изначально гипотезу применяли к млекопитающим, затем пытались расширить до птиц, земноводных и даже рыб.

Ученые из США, Китая и Великобритании решили проверить, применимо ли правило Бергмана к животным мезозойской эры. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Специалисты рассмотрели 62 вида мезозойских животных и 339 динозавров, включая окаменелости из высоких широт — меловой формации Принц-Крик на Аляске. Эксперты оценили оценили влияние холодного климата на размеры тела этих существ и сравнили модели с данными о современных млекопитающих и птицах.

Оказалось, что размеры динозавров не зависели от широты. Анализ современных 5496 видов птиц и 2305 видов наземных млекопитающих также показал отсутствие связи между климатом и величиной тела.

Ученые отметили небольшой эффект для некоторых вымерших млекопитающих и птиц. Так, рост температуры на 1 градус снижал массу тела на 0,6% у первых, а потепление на 1 градус увеличивало вес вторых на 0,8%. Но, по словам специалистов, это объяснило лишь небольшую долю вариаций размеров животных.

Таким образом, исследователи доказали, что эволюция размеров тела динозавров и млекопитающих не может быть сведена только к зависимости от широты или температуры. Ученые подчеркнули, что следует проверить актуальность правила Бергмана, так как оно не работает в ряде случаев и требует некоторых оговорок.

Ранее ученые из Канады открыли новую причину вымирания динозавров.

Анна Морозова