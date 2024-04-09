Динозавры нарушили правило зависимости размера от среды обитания

Таким образом, исследователи доказали, что эволюция размеров тела динозавров и млекопитающих не может быть сведена только к зависимости от широты или температуры. Ученые подчеркнули, что следует проверить актуальность правила Бергмана, так как оно не работает в ряде случаев и требует некоторых оговорок.