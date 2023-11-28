Ученые из Канады открыли новую причину вымирания динозавров

Ученые из Университета Макгилла в Канаде провели исследование, в ходе которого установили новую возможную причину исчезновения динозавров. Исследователи заявили, что на вымирание животных могло повлиять изменение климата, вызванное извержениями вулканов и спровоцировавшее масштабное похолодание около 65 млн лет назад. Работа опубликована в журнале Science Advances.

В ходе исследования авторы детально изучили Деканские траппы — скалистое магматическое плато в Западной Индии, одно из крупнейших вулканических образований на планете. А затем исследовали вулканические породы в других частях Земли, например, в Швеции и Англии.

Анализ пород позволил прийти к выводу, что в какой-то момент в период существования динозавров на планете произошла серия масштабных извержений, в результате которых в атмосферу были выброшены большие количества серы и фтора. Это спровоцировало масштабное понижение температур — так называемую вулканическую зиму. Подобные условия были неблагоприятны для жизнедеятельности многих животных, в том числе для динозавров.

Считается, что эпоха динозавров подошла к концу 66 млрд лет назад — после того, как гигантский астероид врезался в землю у побережья нынешней Мексики. При этом долгое время оставалось неизвестно, как именно происходило вымирание 75% видов в последовавшие после катастрофы годы.

Ранее международная группа ученых назвала еще одну возможную причину исчезновения гигантских рептилий. По мнению исследователей, все дело в мелкой пыли из измельченных горных пород, которая была выброшена в атмосферу из-за столкновения с астероидом и заблокировала солнечный свет. В итоге практически два года растения не могли осуществлять фотосинтез.