Тип личности может предсказать семейное положение

Более слабой была связь семейного положения с добросовестностью и невротизмом. Одинокие люди реже описывали себя фразами «слежу за порядком», «довожу дело до конца» и чаще говорили о том, что они «иногда чувствуют себя напряженно», «часто грустят», «темпераментны». При этом добросовестные люди с большей вероятностью были целеустремленными, в том числе когда речь шла о получении желанной работы и вступлении в брак.