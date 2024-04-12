Тип личности может предсказать семейное положение

Как показывают многие исследования, из-за одиночества у человека могут появиться проблемы со здоровьем, причем не только психологическим, но и физическим. Однако не все люди чувствуют себя плохо, если не вступают в романтические отношения, не создают семью и большую часть времени проводят наедине с собой. К такому выводу пришли ученые из Университета Торонто (Канада). Исследование опубликовано в журнале Personality and Social Psychology Bulletin.
Специалисты провели опрос 1811 человек в возрасте от 25 до 59 лет, которые либо минимум шесть месяцев были одиноки, либо, наоборот, состояли в отношениях. Участники исследования рассказали о своих личностных качествах, удовлетворенности семейным статусом и жизнью в целом.
Чтобы определить, черты какого типа личности свойственны респондентам, авторы работы использовали модель «Большой пятерки». Оценивался уровень экстраверсии (общительность, энергичность), доброжелательности (сострадание, уважение), добросовестности (продуктивность, надежность), невротизма (тревожность, депрессия) и открытости опыту (любознательность, креативность). Результаты показали, что семейное положение было связано с уровнем экстраверсии.
По словам ученых, интровертов многие представляют как асоциальных. Но на самом деле они наслаждаются временем, проведенным наедине с собой, а также могут управлять своими реакциями на чувства. Такие люди предпочитают одиночество, а не отношения.
Однако в то же время исследователи заметили, что экстраверты оказались в целом счастливее интровертов вне зависимости от того, находились они в отношениях или были одинокими.
Интровертам намного тяжелее устанавливать контакт с окружающими, в том числе потому что человек с таким типом личности реже оказывается в благоприятных для знакомства с новыми людьми условиях.
Более слабой была связь семейного положения с добросовестностью и невротизмом. Одинокие люди реже описывали себя фразами «слежу за порядком», «довожу дело до конца» и чаще говорили о том, что они «иногда чувствуют себя напряженно», «часто грустят», «темпераментны». При этом добросовестные люди с большей вероятностью были целеустремленными, в том числе когда речь шла о получении желанной работы и вступлении в брак.
Ранее ученые выяснили, что одинокие люди могут быть счастливее замужних и женатых.
Анна Морозова