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Одинокие люди могут быть счастливее замужних и женатых

Также брак не делает человека более здоровым.
Источник: Freepik

Многие люди верят в стереотип о том, что нужно обязательно выйти замуж/жениться, чтобы быть не только более состоятельным в обществе, но и более счастливым и здоровым. Как пишет Daily Mail, ученые подробно изучили этот вопрос и доказали, что это распространенное мнение не более, чем миф.

Специалисты проанализировали данные о психическом и физическом здоровье женатых пар и людей, которые никогда не вступали в брак или не изъявляли желание это делать. Результаты показали, что супружество не улучшает благосостояние в долгосрочной перспективе.

Ученые рассмотрели исследования самоубийств, депрессий, одиночества, физического здоровья и счастья и в то же время опросили одиноких людей, задавая вопрос об их состоянии организма и психики. Оказалось, что они по всем показателям имеют похожие или лучшие результаты по сравнению с теми, кто состоит в браке.

Специалисты говорят, что зачастую утверждения про счастье от брака приукрашены из-за того, результаты исследований на эту тему либо интерпретированы неверно, либо преувеличены.

Ранее специалисты развенчали популярные мифы о браке.

Анна Морозова