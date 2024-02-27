Одинокие люди могут быть счастливее замужних и женатых

Многие люди верят в стереотип о том, что нужно обязательно выйти замуж/жениться, чтобы быть не только более состоятельным в обществе, но и более счастливым и здоровым. Как пишет Daily Mail, ученые подробно изучили этот вопрос и доказали, что это распространенное мнение не более, чем миф.
Специалисты проанализировали данные о психическом и физическом здоровье женатых пар и людей, которые никогда не вступали в брак или не изъявляли желание это делать. Результаты показали, что супружество не улучшает благосостояние в долгосрочной перспективе.
Ученые рассмотрели исследования самоубийств, депрессий, одиночества, физического здоровья и счастья и в то же время опросили одиноких людей, задавая вопрос об их состоянии организма и психики. Оказалось, что они по всем показателям имеют похожие или лучшие результаты по сравнению с теми, кто состоит в браке.
Специалисты говорят, что зачастую утверждения про счастье от брака приукрашены из-за того, результаты исследований на эту тему либо интерпретированы неверно, либо преувеличены.
Ранее специалисты развенчали популярные мифы о браке.
Анна Морозова