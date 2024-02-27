Одинокие люди могут быть счастливее замужних и женатых

Многие люди верят в стереотип о том, что нужно обязательно выйти замуж/жениться, чтобы быть не только более состоятельным в обществе, но и более счастливым и здоровым. Как пишет Daily Mail, ученые подробно изучили этот вопрос и доказали, что это распространенное мнение не более, чем миф.