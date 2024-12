Time назвал Элтона Джона иконой 2024 года

Свой последний сингл он выпустил 16 месяцев назад — это дуэт с Бритни Спирс. За полвека Элтон Джон провел около 4,5 тыс. концертов и завершил гастрольную деятельность в конце 2023 года. 13 декабря состоится премьера документального фильма о его жизни — Elton John: Never Too Late. Он стал автором музыки и сопродюсером двух новых мюзиклов: Tammy Faye и The Devil Wears Prada. В 2024 году его песня Rocket Man, которой уже 52 года, набрала миллиард прослушиваний на Spotify, совместный с Дуа Липой трек Cold Heart за 2021 год прослушали миллион раз за день.