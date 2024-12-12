Time назвал Элтона Джона иконой 2024 года

Элтон Джон поборол наркотическую зависимость и помогает справиться с ней тем, кто еще страдает от пагубной привычки. По его мнению, выжить ему удалось благодаря трем событиям. Первое — покупка футбольного клуба Watford FC, для участников которого был важнее спорт, а не известность музыканта. Второе — собрания анонимных алкоголиков, благодаря методам которых он поборол многочисленные зависимости. Третье — встреча с Райаном Уайтом, подростком, которого случайно заразили ВИЧ при переливании крови. Из-за случившегося от мальчика отвернулись в школе, а также его соседи. Это знакомство показало знаменитому музыканту, насколько эгоистичным было его существование. На момент постановки диагноза считалось, что Уайт проживет месяцев шесть, однако мальчик прожил еще пять лет и посвятил жизнь борьбе со СПИДом. Он умер в возрасте 18 лет в 1990 году.