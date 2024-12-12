Time назвал Элтона Джона иконой 2024 года

Журнал Time назвал иконой года 77-летнего британского певца Элтона Джона. В издании напомнили, что музыкант работает в индустрии шоу-бизнеса уже 60 лет, 50 из которых он «чрезмерно знаменит».
Многие из своих хитов Элтон Джон выпустил в юности. Также он сочинял песни для анимационных фильмов Disney, за которые получил два «Оскара». Кроме того, Элтон Джон писал музыкальный материал для бродвейских мюзиклов, что принесло ему театральную премию «Тони».
Свой последний сингл он выпустил 16 месяцев назад — это дуэт с Бритни Спирс. За полвека Элтон Джон провел около 4,5 тыс. концертов и завершил гастрольную деятельность в конце 2023 года. 13 декабря состоится премьера документального фильма о его жизни — Elton John: Never Too Late. Он стал автором музыки и сопродюсером двух новых мюзиклов: Tammy Faye и The Devil Wears Prada. В 2024 году его песня Rocket Man, которой уже 52 года, набрала миллиард прослушиваний на Spotify, совместный с Дуа Липой трек Cold Heart за 2021 год прослушали миллион раз за день.
Элтон Джон поборол наркотическую зависимость и помогает справиться с ней тем, кто еще страдает от пагубной привычки. По его мнению, выжить ему удалось благодаря трем событиям. Первое — покупка футбольного клуба Watford FC, для участников которого был важнее спорт, а не известность музыканта. Второе — собрания анонимных алкоголиков, благодаря методам которых он поборол многочисленные зависимости. Третье — встреча с Райаном Уайтом, подростком, которого случайно заразили ВИЧ при переливании крови. Из-за случившегося от мальчика отвернулись в школе, а также его соседи. Это знакомство показало знаменитому музыканту, насколько эгоистичным было его существование. На момент постановки диагноза считалось, что Уайт проживет месяцев шесть, однако мальчик прожил еще пять лет и посвятил жизнь борьбе со СПИДом. Он умер в возрасте 18 лет в 1990 году.
Несколько лет назад Элтон Джон сделал коррекцию зрения, однако летом он перенес глазную инфекцию, из-за которой почти полностью ослеп. На гала-концерте мюзикла The Devil Wears Prada музыкант признался, что не смог посмотреть постановку из-за проблем со зрением, но был рад услышать свои произведения на сцене. Премьеру мюзикла провели в Лондоне для сбора средств в пользу Фонда Элтона Джона по борьбе со СПИДом. Мероприятие посетили звезды моды и шоу-бизнеса, в том числе главный редактор Vogue Анна Винтур.