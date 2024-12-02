Элтон Джон объявил зрителям о потере зрения

77-летний культовый музыкант сделал шокирующее признание в воскресенье вечером, обращаясь к гостям в театре Dominion в лондонском Вест-Энде после благотворительного гала-концерта «The Devil Wears Prada: The Musical» («Дьявол носит Прада. Музыкальное»). «Как некоторые из вас, возможно, знают, у меня были проблемы, и теперь я потерял зрение. Я не смог увидеть выступление, но мне понравилось его слушать», — сказал Джон толпе, сообщает BBC (ресурс заблокирован в РФ).
Певец ранее говорил о проблемах со зрением в начале сентября, сообщив, что у него наблюдается «ограниченное зрение только на один глаз» после того, как летом он столкнулся с «тяжелой глазной инфекцией». «Я выздоравливаю, но это чрезвычайно медленный процесс, и пройдет некоторое время, прежде чем зрение вернется к пораженному глазу», — написал Джон в то время.
Он также подробно рассказал о своем состоянии в интервью в программе «Доброе утро, Америка» на прошлой неделе. «К сожалению, я потерял возможность видеть правым глазом в июле, потому что у меня была инфекция на юге Франции, и вот уже четыре месяца я не могу видеть, — сказал он. — И мой левый глаз выглядит не лучше, но есть надежда, что все будет хорошо».