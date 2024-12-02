Элтон Джон объявил зрителям о потере зрения

Он также подробно рассказал о своем состоянии в интервью в программе «Доброе утро, Америка» на прошлой неделе. «К сожалению, я потерял возможность видеть правым глазом в июле, потому что у меня была инфекция на юге Франции, и вот уже четыре месяца я не могу видеть, — сказал он. — И мой левый глаз выглядит не лучше, но есть надежда, что все будет хорошо».