Теорию Пифагора об универсальной музыкальной гармонии опровергли

Участникам предстояло оценить аккорды из двух звуков, исполненных на фортепиано, флейте и гитаре, а также скорректировать звучание, чтобы сделать его более приятным для себя. Изначальные созвучия были построены по-разному: одни в соответствии с законами гармонии, другие — с небольшими «шероховатостями», третьи — с заметными отклонениями от консонанса.