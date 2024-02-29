Теорию Пифагора об универсальной музыкальной гармонии опровергли

Согласно теории древнегреческого философа Пифагора, консонанс, то есть чистое, совершенное звучание, определяется во многом соотношениями между целыми числами 3 и 4. Они определяют ряд правил, в соответствии с которыми создается музыка. В этой концепции даже небольшие нарушения соотношений приводят к диссонансу — неблагозвучию, которое тяжело воспринимать на слух.
В ходе недавних экспериментов ученые из Великобритании, США и Германии обнаружили две причины, по которым теорию Пифагора можно опровергнуть. В исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, приняло участие 4272 человека из США и Южной Кореи. Авторы статьи провели 23 онлайн-эксперимента.
Участникам предстояло оценить аккорды из двух звуков, исполненных на фортепиано, флейте и гитаре, а также скорректировать звучание, чтобы сделать его более приятным для себя. Изначальные созвучия были построены по-разному: одни в соответствии с законами гармонии, другие — с небольшими «шероховатостями», третьи — с заметными отклонениями от консонанса.
Участники эксперимента дали 235 440 оценок и в большинстве случаев более благозвучными назвали «дисгармоничные» аккорды второго типа. Из этого результата вылилась первая причина, опровергающая теорию Пифагора: во время прослушивания музыки люди, как правило, отдают предпочтение неидеальному звучанию.
Вторая заключается в том, что определенные ударные инструменты, например металлофоны в индонезийских гамеланах (национальных оркестрах), устроены иначе, чем привычные для западной культуры гитара, фортепиано и флейта. Поэтому аналогичный эксперимент ученые провели со звучанием бонанга — яванского инструмента, который состоит из небольших бронзовых гонгов. Если звучание «привычных» для большинства слушателей оценивается как консонанс, то исполнение на бонанге дает обратный эффект.
Работа команды ученых показала, что инструменты с особенной конфигурацией, которые свойственны, например, отдельным культурам, зачастую «негармоничны» изначально. Поэтому музыка для них тоже не соответствует классическим законам.
По мнению исследователей, их работа открывает огромное количество возможностей для экспериментов в создании новых звучаний. В новых исследованиях они планируют охватить большее количество культур и проанализировать опыт музыкантов, которые работают с «негармоничными» инструментами.
К слову, музыка занимала центральное место в человеческой культуре на протяжении десятков тысяч лет, но то, как ее воспринимает наш мозг, долгое время было загадкой. Недавно раскрыть ее удалось ученым из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.
Олеся Маевская