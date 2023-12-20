Телескопы NASA показали «рождественскую елку» в космосе

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США опубликовало снимок звездного скопления NGC 2264. Оно расположено на расстоянии 2500 световых лет от Земли и состоит из молодых космических объектов, чьи массы составляют от одной десятой до семи масс нашего Солнца.

Чтобы усилить сходство с елкой, сотрудники NASA повернули кадр примерно на 150 градусов, то есть северной стороной вверх. Голубые и белые огоньки на изображении — это молодые звезды, которые испускают рентгеновские лучи. Их смог запечатлеть телескоп Chandra, улавливающий их.

Зеленый цвет соответствует данным в видимом диапазоне, полученным 0,9-метровым телескопом WIYN. С помощью него было зафиксировано сияние газа в туманности. Белые точки на изображении — звезды переднего и заднего плана — показал обзор неба в инфракрасном диапазоне.

Также была опубликована анимированная версия изображения, которая показывает рентгеновские вспышки звезд. В реальности они мигают не синхронно, а кадры были так подобраны, чтобы подчеркнуть сходство с рождественской елкой.

Ранее телескоп «Джеймс Уэбб» запечатлел «настоящего монстра» в космосе.

Анна Морозова