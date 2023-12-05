«Джеймс Уэбб» запечатлел «настоящего монстра» в космосе

Астрономы из Техасского университета заметили жуткую красную кляксу в данных телескопа «Джеймс Уэбб» (JWST). Ей оказалась галактика AzTECC71, образовавшаяся примерно через 900 миллионов лет после Большого взрыва. Об этом пишет Daily Mail. Издание отмечает, что все изображения JWST — это визуализация данных, воссозданная художниками, а не реальные фотографии космических объектов.

На снимке изображен призрачный объект с двумя глазами и большим открытым ртом. Это открытие может изменить представление ученых о ранней Вселенной. До сих пор считалось, что массивные «звездные ясли» — это большая редкость. AzTECC71 доказывает, что они могут быть в 3−4 раза более распространены.

Эксперты отметили, что несмотря на то, что галактика выглядит как маленькая капля, она создает сотни новых звезд каждый год. Открытие говорит о «существовании целой популяции галактик, которые скрывались от нас».

Команда ученых использует данные NASA для составления карты Вселенной для проекта COSMOS-Web, целью которого является точное определение до миллиона галактик.

Сложность обнаружения подобных AzTECC71 галактик заключается в том, что большая часть света от их звезд поглощается пылевой завесой переизлучается на более красных длинах волн. JWST смог зафиксировать объект благодаря своей способности улавливать инфракрасные свойства.

«До сих пор мы могли видеть галактики в ранней Вселенной только с оптической точки зрения с помощью телескопа Хаббл. Это означает, что наше понимание истории эволюции галактик предвзято, потому что мы видим только незатемненные, менее запыленные галактики», — рассказал Джед Маккинни, научный сотрудник Техасского университета в Остине.

Изначально объект был обнаружен в данных телескопа ALMA в Чили. Это позволило астрономам сузить место поиска и просканировать его с помощью «Джеймса Уэбба». Теперь команда работает над раскрытием большего количества таких слабо видимых для JWST галактик.

Ранее «Джеймс Уэбб» запечатлел звездную «реку» в космосе.

Анна Морозова