Телескоп «Хаббл» запечатлел две сливающиеся спиральные галактики
Сначала может показаться, что на изображении одна галактика странной формы, но это не так.
Сначала может показаться, что на изображении одна галактика странной формы, но это не так.
Европейское космическое агентство (ESA) поделилось снимком объекта Arp 122, полученным телескопом «Хаббл». Интересно то, что на самом деле он состоит из двух других: наклоненной спиральной галактики NGC 6040 и расположенной «лицом» к наблюдателю спиральной галактики LEDA 59642.
Космическое столкновение двух галактик произошло на расстоянии 570 миллионов световых лет от Земли. «Хаббл» получил изображение именно в момент объединения объектов, поэтому специалисты говорят о том, что интересно было бы узнать, как Arp 122 будет выглядеть после завершения процесса слияния.
Ранее телескоп «Хаббл» запечатлел загадочный межгалактический взрыв.
Анна Морозова