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18:39 (мск), источник: ВФокусе Mail.ru

Телескоп «Хаббл» запечатлел две сливающиеся спиральные галактики

Сначала может показаться, что на изображении одна галактика странной формы, но это не так.

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Источник: NASA

Европейское космическое агентство (ESA) поделилось снимком объекта Arp 122, полученным телескопом «Хаббл». Интересно то, что на самом деле он состоит из двух других: наклоненной спиральной галактики NGC 6040 и расположенной «лицом» к наблюдателю спиральной галактики LEDA 59642.

Космическое столкновение двух галактик произошло на расстоянии 570 миллионов световых лет от Земли. «Хаббл» получил изображение именно в момент объединения объектов, поэтому специалисты говорят о том, что интересно было бы узнать, как Arp 122 будет выглядеть после завершения процесса слияния.

Ранее телескоп «Хаббл» запечатлел загадочный межгалактический взрыв.

Анна Морозова

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