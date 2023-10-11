«Хаббл» запечатлел загадочный межгалактический взрыв

На протяжении нескольких лет астрофизики регистрируют в разных частях неба мощные голубые вспышки — одно из самых ярких событий во Вселенной. За все время наблюдений, все шесть световых импульсов наблюдались только в галактиках. Однако недавно группа астрофизиков из ESA и NASA опубликовала статью, в которой рассказывается о седьмом событии, которое отличается от предыдущих.

Новая вспышка взрыва получила название AT2023fhn, или «Зяблик», ее открыли 10 апреля 2023 года. При помощи «Хаббла» удалось определить расстояние, которое определило, что свет от AT2023fhn до Земли идет три миллиарда лет. На таком удалении от нашей планеты событие можно увидеть только через телескоп.

В отличие от предыдущих вспышек, новая наблюдалась не в галактике, а в пустом межгалактическом пространстве. «Мы предполагали, что эти вспышки взрывов могут относиться к редкому типу сверхновых с коллапсирующим ядром — гигантским звездам, которые по астрономическим меркам недолговечны. Прежде чем превратиться в сверхновую, эти объекты не успевают удалиться очень далеко от места своего рождения — скопления новорожденных звезд. Все предыдущие вспышки мы открывали в спиральных рукавах галактик с интенсивным звездообразованием. То есть объяснение этих вспышек редким типом сверхновых нам подходило. Но последнее событие показало, что мы ошибались», — объяснил ведущий автор исследования Эшли Краймс.

У ученых есть два объяснения природы «Зяблика». Согласно первому, вспышка вызвана тем, что черная дыра массой от 100 до нескольких тысяч масс Солнца, находящаяся в шаровом звездном скоплении, разорвала на части массивную звезду. Возможно, AT2023fhn вспыхнул внутри шарового звездного скопления во внешнем гало одной из двух соседних галактик.

Вторая версия — «Зяблик» появился в результате столкновения двух движущихся за пределами своих галактик нейтронных звезд. Если одна из них сильно намагничена, это может значительно увеличить мощность взрыва. Тогда яркость вспышки превысит в 100 раз яркость светового импульса обычной сверхновой.

Помочь объяснить вспышку поможет телескоп «Хаббл», с помощью которого удастся прояснить, произошла она в шаровом звездном скоплении во внешней гало одной из двух соседних галактик или нет.

<div class="mediaPollEmbed" data-id="282e4069-f83f-5b01-a290-011ceed311aa" data-prerendered><noscript><section><h2>Как часто вы пользуетесь интернетом?</h2><p>18 вопросов</p><p>Здравствуйте! Опрос займет не более 5-10 минут.</p><form method="POST" action="https://media-poll.mail.ru/api/282e4069-f83f-5b01-a290-011ceed311aa"><fieldset><legend>Отметьте ваш пол</legend><label><input type="radio" name="7100" value="26134"/>Мужской</label><br/><label><input type="radio" name="7100" value="26135"/>Женский</label><br/></fieldset><button type="submit">Далее</button></form></section></noscript></div><script type="text/javascript">(function(){window.mediaPoll=window.mediaPoll||{};function renderEmbeds(){var embeds=document.querySelectorAll('.mediaPollEmbed');if(!embeds.length){return;}for(var i=0;i<embeds.length;i++){var embed=embeds[i];var uuid=embed.dataset.id;window.mediaPoll.render(uuid,embed);}}function loadEmbed(){var head=document.getElementsByTagName('head')[0];var script=document.createElement('script');script.type='text/javascript';script.defer=!0;script.async=!0;script.src='https://media-poll.mail.ru/-/1617911315321008/embed/main.js';script.onload=renderEmbeds;if(!window.mediaPoll.appended){head.appendChild(script);window.mediaPoll.appended=!0;}}if(window.mediaPoll.appended){renderEmbeds();}else{if(window.opera=='[object Opera]'&&!document.addEventListener){window.attachEvent('onload',loadEmbed);}else{document.addEventListener('DOMContentLoaded',loadEmbed,!1);}if(document.readyState !== 'loading'){loadEmbed();}}})();</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее телескоп «Хаббл» запечатлел «звездные ясли».

Анна Морозова