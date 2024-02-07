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Телескоп «Хаббл» получил изображение неправильной галактики

У нее нет четкой структуры.
Источник: NASA

Специалисты Европейского космического агентства (ESA) опубликовали изображение плотного поля звезд, сделанное «Хабблом». Кажется, что на снимке находятся разные космические объекты, не имеющие друг к другу никакого отношения. Однако они объединяются в одну галактику, которой присвоили название ESO 245−5.

Она является относительно близким соседом Млечного пути, так как расположена на расстоянии 15 миллионов световых лет от Земли. ESO 245−5 классифицируется как галактика типа IB[s]m, где I означает «неправильная», B — зарешеченная, [s] — со слабой спиральной структурой, m — относится к магелланову типу.

Галактику называют неправильной, так как она не имеет упорядоченной структуры. Второй термин, «зарешеченная» указывает на плотное скопление звезд, которое находится в центре и напоминает решетку. Третья буква в квадратных скобках говорит о наличии намеков на спираль, но все же отсутствие таковой. «M» означает сходство в магеланновыми облаками — двумя карликовыми галактиками, расположенными недалеко от Млечного пути.

Ранее телескоп «Хаббл» запечатлел светящуюся от черной дыры галактику.

Анна Морозова