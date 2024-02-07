Телескоп «Хаббл» получил изображение неправильной галактики

Галактику называют неправильной, так как она не имеет упорядоченной структуры. Второй термин, «зарешеченная» указывает на плотное скопление звезд, которое находится в центре и напоминает решетку. Третья буква в квадратных скобках говорит о наличии намеков на спираль, но все же отсутствие таковой. «M» означает сходство в магеланновыми облаками — двумя карликовыми галактиками, расположенными недалеко от Млечного пути.