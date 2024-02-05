«Хаббл» уловил светящуюся от черной дыры галактику

ESO 420-G013 — это спиральная галактика с почти идеально круглым диском и активной черной дырой внутри, которая ее освещает. Как правило, это в центре сейфертовских скоплений красуются звезды с яркими ядрами. Сверхмассивные черные дыры в их центрах аккрецируют материал, выделяющий огромное количество излучения, из-за чего «внутренности» галактик будто светятся.
В этом и проблема для ученых. Часто из-за яркости, что саму галактику-хозяина невозможно разглядеть. В случае с ESO 420-G013 мы можем любоваться почти идеально круглым диском, наполнение которого четко видно. «Хаббл» обнаружил находку в рамках исследования ярких инфракрасных галактик (Luminous Infrared Galaxies — LIRG).
Недавно астрономы обнаружили галактику, которой не должно было существовать. Она расположена почти в 100 миллионах световых лет от Земли.
Олеся Маевская