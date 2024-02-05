«Хаббл» уловил светящуюся от черной дыры галактику

ESO 420-G013 — это спиральная галактика с почти идеально круглым диском и активной черной дырой внутри, которая ее освещает. Как правило, это в центре сейфертовских скоплений красуются звезды с яркими ядрами. Сверхмассивные черные дыры в их центрах аккрецируют материал, выделяющий огромное количество излучения, из-за чего «внутренности» галактик будто светятся.