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«Хаббл» уловил светящуюся от черной дыры галактику

Ее можно сравнить с бейсбольным мячом, заброшенным в глубины Вселенной.
Источник: NASA

Live Science передает, что ученые NASA обнаружили сейфертовскую (спиральную, линзообразную или неправильную) галактику ESO 420-G013. Считается, что лишь 10% всех скоплений звезд Вселенной относятся к этому типу. Находка расположена в 50 миллионах световых лет от Земли в созвездии Скульптора.

ESO 420-G013 — это спиральная галактика с почти идеально круглым диском и активной черной дырой внутри, которая ее освещает. Как правило, это в центре сейфертовских скоплений красуются звезды с яркими ядрами. Сверхмассивные черные дыры в их центрах аккрецируют материал, выделяющий огромное количество излучения, из-за чего «внутренности» галактик будто светятся.

В этом и проблема для ученых. Часто из-за яркости, что саму галактику-хозяина невозможно разглядеть. В случае с ESO 420-G013 мы можем любоваться почти идеально круглым диском, наполнение которого четко видно. «Хаббл» обнаружил находку в рамках исследования ярких инфракрасных галактик (Luminous Infrared Galaxies — LIRG).

Недавно астрономы обнаружили галактику, которой не должно было существовать. Она расположена почти в 100 миллионах световых лет от Земли.

Олеся Маевская