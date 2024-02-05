Астрономы обнаружили галактику, которой не должно было существовать

Еще одним сюрпризом является то, что на снимках «Джеймса Уэбба» можно наблюдать отдельные звезды. PEARLSDG — это одна из самых далеких галактик, в которой мы можем видеть эти небесные тела с таким уровнем детализации. Яркость этих звезд позволило определить, что они находятся в 98 миллионах световых лет от нас.