Астрономы обнаружили галактику, которой не должно было существовать

Международная команда астрономов обнаружила карликовую галактику, которая появилась на изображениях космического телескопа «Джеймс Уэбб». Находке дали название PEARLSDG. Результаты исследования были опубликованы в журнале Astrophysical Journal Letters.
PEARLSDG обладает необычными для карликовой галактики характеристиками. Она не взаимодействует с соседней галактикой и не образует новых звезд. Как оказалось, это интересный случай изолированной покоящейся галактики.
Обычно галактики связаны гравитацией и состоят из звезд и планет с огромными облаками пыли, газа и темной материи. Карликовые же — самые многочисленные во Вселенной. В них менее 100 миллионов звезд, тогда как в Млечном Пути, например, почти 200 миллиардов звезд.
До сих пор астрономы считали, что изолированные галактики продолжают формировать молодые звезды или взаимодействуют с более массивными галактиками-компаньонами. Эта теория неприменима к PEARLSDG, которая представляет собой старую звездную популяцию, не образующую новых звезд, а также держащуюся особняком.
Еще одним сюрпризом является то, что на снимках «Джеймса Уэбба» можно наблюдать отдельные звезды. PEARLSDG — это одна из самых далеких галактик, в которой мы можем видеть эти небесные тела с таким уровнем детализации. Яркость этих звезд позволило определить, что они находятся в 98 миллионах световых лет от нас.
Недавно в Млечном Пути была обнаружена внегалактическая звезда.
Олеся Маевская