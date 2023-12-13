В Млечном Пути обнаружена внегалактическая звезда

Источник: CSIRO/A. Cherne

Группа астрономов из Педагогического университета Мияги (Япония) определили, что одна из звезд, что расположена ближе всего к сверхмассивной черной дыре в центре Млечного Пути, родилась в другой галактике, которая в прошлом слилась с нашей. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the Japan Academy.

В центре Млечного Пути, на расстоянии 0,04 парсека (0,13 световых лет) от сверхмассивной черной дыры Стрелец А*, расположены S-звезды. Они разделяются на две группы: яркие звезды главной последовательности В0-В3 с массой от 8 до 14 солнечных масс и красные гиганты классов G-M от 0,5 до 2 солнечных масс.

Астрономы уверены, что эти звезды не могли сформироваться в гравитационных условиях вблизи настолько массивного объекта. При этом ученые предполагают, что звезды класса красных гигантов появились очень давно, но по их движению сегодня невозможно установить, откуда они родом, так как необходимо знать их возраст и состав. За это и взялись японские специалисты.

Они сфокусировали внимание на S-звезде S0−6 и наблюдали за ней на протяжении восьми лет через телескоп «Субару». Таким образом удалось установить возраст объекта — десять миллиардов лет.

По составу S0−6 отличается от других звезд Млечного Пути, но похожа на звезды карликовой эллиптической галактики в Стрельце и Большого Магелланова Облака.

Авторы работы заключили, что S0−6, вероятно, образовалась там же, где и звезды этого скопления — в какой-то карликовой галактике, которая потом разрушилась и в виде отдельных звезд «мигрировала» в центр Млечного Пути. То есть за десять миллиардов лет она проделала путь как минимум в 50 тысяч световых лет.

Ранее в центре Млечного Пути обнаружили большие запасы угарного газа.