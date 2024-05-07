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Тайны глубин: опасные омуты на дне Красного моря

Исследователи нашли на дне Красного моря воду, смертельную для всего живого.

Источник: Ahmed/CC0

Красное море располагается между Африкой и Аравийским полуостровом и обладает ни на что не похожей экосистемой. Свое название море получило из-за водорослей, которые в сезон цветения буквально окрашивают воду в красный цвет.

Все это буйство красок радует глаз на поверхности, но ученые заплыли поглубже — и обнаружили «омуты смерти», ассказывает портал LadBible. Эти ямы так называются, потому что в них совершенно нет кислорода — и все живое, что туда попадает, почти сразу теряет сознание и гибнет.

Нельзя сказать, что в этих «омутах» совсем ничего нет: там живут микробы-экстремофилы — они способны выживать в бескислородной среде. «Наблюдение за этими микроорганизмами позволяет представить условия, в которых зародилась первая жизнь на Земле, и способно помочь в поисках жизни на других планетах, где есть вода — в Солнечной системе и за её пределами», — говорит профессор Сэм Пёркис, заведующий кафедрой морской геоморфологии Университета Майами.

Тот факт, что обычные морские животные, вроде креветок, червей и моллюсков, неспособны выжить в этих бассейнах, означает, что вода в них осталась нетронутой.

«Обычно живые организмы вызывают биотурбацию — изменяют морское дно, нарушая порядок отложений, которые накапливались там веками. Высокая концентрация соли мешает этому — при таких условиях любые осадки на дне бассейна остаются совершенно нетронутыми» — пишет Пёркис.

Благодаря исследованию ученые также смогли узнать больше о цунами и землетрясениях. Обнаруженные соляные бассейны хранят в себе рекордно долгую историю осадков, выпавших в регионе — более 1000 лет — а также следы землетрясений и цунами. Результаты исследований показывают, что за последние 1000 лет крупные наводнения из-за сильных дождей происходят примерно раз в 25 лет, а цунами — раз в 100 лет.

Ранее ученые нашли на дне Черного моря не менее интересную находку.

Георгий Мазуркевич.