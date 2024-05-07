Тайны глубин: опасные омуты на дне Красного моря

Нельзя сказать, что в этих «омутах» совсем ничего нет: там живут микробы-экстремофилы — они способны выживать в бескислородной среде. «Наблюдение за этими микроорганизмами позволяет представить условия, в которых зародилась первая жизнь на Земле, и способно помочь в поисках жизни на других планетах, где есть вода — в Солнечной системе и за её пределами», — говорит профессор Сэм Пёркис, заведующий кафедрой морской геоморфологии Университета Майами.