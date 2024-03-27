На дне Черного моря найден древний порт с артефактами

В результате раскопок было обнаружено два пирса и множество артефактов: коммерческие амфоры, датируемые периодом с IV века до нашей эры по XII век нашей эры, керамика с красной глазурью, лампы, фрагменты трубок и различные культурные ценности, относящиеся к периоду Османской империи. Также найдено место кораблекрушения, но пока что неясно, когда оно произошло.