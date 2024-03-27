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На дне Черного моря найден древний порт с артефактами

Самым старым из них более двух тысяч лет.

Археологи из Турции впервые провели раскопки в Керпе на черноморском побережье и обнаружили остатки древнего портового города с десятками артефактов. Об этом пишет Arkeonews.

Залив Керпе расположен в районе Коджаэли, который имеет самую длинную береговую линию вдоль Черного моря в Турции. Ее протяженность составляет 52 километра. В период Османской империи через залив проходил маршрут, по которому перевозились древесина и древесный уголь в Стамбул. В разное время портом пользовались римляне, византийцы и генуэзские купцы. Также здесь могла находиться крепость для защиты торговых путей.

В результате раскопок было обнаружено два пирса и множество артефактов: коммерческие амфоры, датируемые периодом с IV века до нашей эры по XII век нашей эры, керамика с красной глазурью, лампы, фрагменты трубок и различные культурные ценности, относящиеся к периоду Османской империи. Также найдено место кораблекрушения, но пока что неясно, когда оно произошло.

Все артефакты будут продемонстрированы в Археологическом музее Коджаэли.

Ранее в Германии были обнаружены остатки массивной древнеримской стены.

Анна Морозова