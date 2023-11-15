Сюрприз от насекомых: в Хорватии найден новый вид и род бабочек

Энтомологи из Германии, Австрии и Великобритании обнаружили новый вид и род ночных бабочек в Хорватии. Как говорится в статье для журнала ZooKeys, открытие стало сюрпризом для ученых, поэтому насекомое получило название Mirlatia arcuata, что в переводе с латыни означает «принесшая сюрприз».

Обычно новые виды находят в малонаселенных, а также в малоисследованных регионах, например, в тропических лесах Центральной и Южной Америки или Индонезии. Однако Mirlatia arcuata была обнаружена в Европе, где специалисты ничего подобного не видели уже много веков.

Используя различные характеристики, такие как внешний вид, жилкование крыльев и гениталии, а также проведя генетический анализ, ученые смогли определить, к какому подсемейству принадлежит Mirlatia arcuata. Эта бабочка отличается от всех известных представителей настолько, что ее можно отнести к новому роду и виду.

Естественная среда обитания «принесшей сюрприз» находится рядом с побережьем адриатического моря, где преобладают известняковые скалы и осыпи. Благодаря своему светлому окрасу бабочка может сливаться с окружающим миром.

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Анна Морозова