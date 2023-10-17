В Амазонии обнаружили новый вид «инопланетной» осы-паразита

Ученые из Университета штата Юта в США во время исследования национального заповедника Алпауайо-Мишана в Перу нашли новый вид паразитической осы с необычным органом. Об этом сообщает Daily Mail.

Длина насекомого составляет 1,7 сантиметра, на голове расположены усики, похожие на рога. Специалисты дали ему название Capitojoppa amazonica, которое состоит из слова «capito» (инопланетный) и «joppa» (название рода другой известной осы). Как сообщают ученые, была обнаружена самка с гигантской миндалевидной головой и трубкообразным органом, который является яйцекладом. При помощи него оса откладывает яйцо внутрь жертвы — гусенцы, паука или жука, — из которого вылупляется личинка, поедающая добычу изнутри. Она продолжает развиваться в защитной оболочке хозяина организма до превращения во взрослую особь. Потом она покидает тело.