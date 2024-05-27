Сырое молоко распространяет птичий грипп?

Среди фуд-блогеров и приверженников ЗОЖ в последнее время особенно популярен тренд на «сырое молоко»: его пьют сразу после дойки коров и добавляют в различные рецепты. Любители непастеризованного молока утверждают, что оно содержит полезные ферменты, пробиотики и витамины, которые делают его питательнее и полезнее для организма. Однако эксперты не согласны, они, напротив, считают, что сырое молоко опасно, так как оно способствует распространению птичьего гриппа и усугублению его симптомов.
На прошлой неделе на одной из молочных ферм в США был выявлен случай заражения вирусом птичьего гриппа после регулярного употребления непастеризованного продукта. С тех пор эксперты и нутрициологи бьют тревогу, настаивая на том, что необработанное молоко непригодно для пищи.
Эту гипотезу подтвердила и группа ученых, проводившая эксперимент на мышах. Согласно опубликованным данным в «Журнале медицины Новой Англии», употребление непастеризованного молока усугубляет симптомы гриппа у носителей вируса. Полученные результаты, по словам исследователей, поднимают вопрос о потенциальном риске заражения птичьим гриппом людей, пьющих сырое молоко от инфицированных коров.
Независимые эксперты, в свою очередь, подчеркнули, что «не все, кто пьет молоко, содержащее вирусы, вероятно, заразятся этим вирусом». Однако они также добавили, что такой шанс есть.
Кстати, ученые-диетологи, изучающие безопасность молочных продуктов, утверждают, что нет существенной разницы в питательной ценности пастеризованного и сырого молока. В процессе «обработки» содержание некоторых витаминов снижается незначительно. Более того, нет никаких доказательств того, что эти витамины полезны для здоровья. В сыром молоке также, как и в пастеризованном, содержится мало пробиотических бактерий, а для того, чтобы они приносили пользу, их количество должно превышать миллиарды (как и происходит, например, в йогурте или квашеной капусте).
Соответственно нет никакой существенной пользы для организма от «сырого» молока. Чтобы избежать гипотетических рисков, рекомендуется пить пастеризованное.
О явных преимуществах молочных продуктов для здоровья рассказали отдельно.
Кристина Корчанова