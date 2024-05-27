Сырое молоко распространяет птичий грипп?

Кстати, ученые-диетологи, изучающие безопасность молочных продуктов, утверждают, что нет существенной разницы в питательной ценности пастеризованного и сырого молока. В процессе «обработки» содержание некоторых витаминов снижается незначительно. Более того, нет никаких доказательств того, что эти витамины полезны для здоровья. В сыром молоке также, как и в пастеризованном, содержится мало пробиотических бактерий, а для того, чтобы они приносили пользу, их количество должно превышать миллиарды (как и происходит, например, в йогурте или квашеной капусте).