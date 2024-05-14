Названы преимущества молочных продуктов для здоровья

Молочные продукты являются основополагающими компонентами средиземноморской диеты. И, в отличие от устриц и осьминогов, найти их на российских прилавках — достаточно легко. Рассказываем подробнее о шести преимуществах молока и других молочных продуктов, подтвержденных научными исследованиями.
1. Не навредят «талии»
Молоко состоит из воды и конъюгированной линолевой кислоты на 80−90%, что положительно сказывается на обмене веществ и способствует оптимальному соотношению мышечной и жировой массы тела.
Кроме того, молоко является хорошей альтернативой протеиновым коктейлям, так как в его состав входят углеводы и электролиты, необходимые для быстрого восстановления после тренировок.
2. Полезны для мозга
Согласно последним исследованиям, молочные продукты положительно влияют на организм благодаря содержанию галактозы. Это вещество помогает в обучении, замедляет потерю памяти и улучшает когнитивные функции.
3. Содержат уникальные белки
Молочные продукты богаты хорошо усваиваемыми белками — казеинами и серопротеинами. Эти вещества помогают справиться с чувством усталости, а также обеспечивают эффект наращивания мышц.
4. Содержат необходимые жиры
В продуктах из цельного молока содержится около 3,5% насыщенных жиров. Они являются незаменимыми источниками энергии и способствуют похудению за счет замедления метаболизма.
5. Являются источником витаминов
Молочные продукты богаты кобаламином (или витамином B12), необходимым для синтеза ДНК, метаболизма жирных кислот, синтеза аминокислот и созревания красных кровяных телец в костном мозге. Также в них содержится фолиевая и пантотеновая кислота и витамины группы А, D, Е, К.
6. В их состав входит уникальная аминокислота
В молочных продуктах содержится изолейцин. Эта аминокислота не производится нашим организмом, но является крайне необходимой для его нормального функционирования.
В натуральном виде, помимо молочных продуктов, изолейцин содержится в яйцах, красной и черной икре, рыбе, телятине и в ряде круп.
Факт: молоко — вкусное и практически незаменимое в готовке
Молоко и молочные продукты являются постоянными героями кулинарных рецептов. Невозможно представить приготовление большинства блюд без добавления этих ингредиентов. Конечно, существуют безлактозные продукты и альтернативное молоко. Но, наверняка, многие согласятся, что на вкус — они значительно отличаются.
Отдельно рассказали о недостатках кокосового молока. В материале можете узнать, на кого альтернативное молоко оказывает негативное воздействие.
Кристина Корчанова