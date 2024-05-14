Названы преимущества молочных продуктов для здоровья

Молочные продукты богаты кобаламином (или витамином B12), необходимым для синтеза ДНК, метаболизма жирных кислот, синтеза аминокислот и созревания красных кровяных телец в костном мозге. Также в них содержится фолиевая и пантотеновая кислота и витамины группы А, D, Е, К.