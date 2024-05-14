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Названы преимущества молочных продуктов для здоровья

Вспоминаем о пользе молока, сыра и йогурта.

Источник: Freepik

Молочные продукты являются основополагающими компонентами средиземноморской диеты. И, в отличие от устриц и осьминогов, найти их на российских прилавках — достаточно легко. Рассказываем подробнее о шести преимуществах молока и других молочных продуктов, подтвержденных научными исследованиями.

1. Не навредят «талии»

Молоко состоит из воды и конъюгированной линолевой кислоты на 80−90%, что положительно сказывается на обмене веществ и способствует оптимальному соотношению мышечной и жировой массы тела.

Кроме того, молоко является хорошей альтернативой протеиновым коктейлям, так как в его состав входят углеводы и электролиты, необходимые для быстрого восстановления после тренировок.

2. Полезны для мозга

Согласно последним исследованиям, молочные продукты положительно влияют на организм благодаря содержанию галактозы. Это вещество помогает в обучении, замедляет потерю памяти и улучшает когнитивные функции.

3. Содержат уникальные белки

Молочные продукты богаты хорошо усваиваемыми белками — казеинами и серопротеинами. Эти вещества помогают справиться с чувством усталости, а также обеспечивают эффект наращивания мышц.

4. Содержат необходимые жиры

В продуктах из цельного молока содержится около 3,5% насыщенных жиров. Они являются незаменимыми источниками энергии и способствуют похудению за счет замедления метаболизма.

5. Являются источником витаминов

Молочные продукты богаты кобаламином (или витамином B12), необходимым для синтеза ДНК, метаболизма жирных кислот, синтеза аминокислот и созревания красных кровяных телец в костном мозге. Также в них содержится фолиевая и пантотеновая кислота и витамины группы А, D, Е, К.

6. В их состав входит уникальная аминокислота

В молочных продуктах содержится изолейцин. Эта аминокислота не производится нашим организмом, но является крайне необходимой для его нормального функционирования.

Нутрициологи настоятельно советуют принимать вещество с пищей, так как оно незаменимо для восстановления тканей, хорошей мышечной выносливости и поддержания обмена веществ.

В натуральном виде, помимо молочных продуктов, изолейцин содержится в яйцах, красной и черной икре, рыбе, телятине и в ряде круп.

Факт: молоко — вкусное и практически незаменимое в готовке

Молоко и молочные продукты являются постоянными героями кулинарных рецептов. Невозможно представить приготовление большинства блюд без добавления этих ингредиентов. Конечно, существуют безлактозные продукты и альтернативное молоко. Но, наверняка, многие согласятся, что на вкус — они значительно отличаются.

Отдельно рассказали о недостатках кокосового молока. В материале можете узнать, на кого альтернативное молоко оказывает негативное воздействие.

Кристина Корчанова