Кому вредно пить кокосовое молоко?

Его нельзя давать детям до двух лет, а также людям с расстройством пищеварительной системы и тем, кто страдает от поноса или запора. Еще пить кокосовое молоко не нужно гипертоникам и при язве желудка. Плюс на кокосовое молоко может быть аллергия, поэтому если решили в первый раз попробовать продукт, то начинайте с маленьких объемов.