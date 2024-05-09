Кроме привычного для нас коровьего молока, сейчас появилось много так называемого альтернативного молока: козье, безлактозное, овсяное, миндальное и кокосовое. Кому полезно кокосовое молоко, а кому лучше воздержаться — разбираемся вместе.
Откуда появилось кокосовое молоко?
Напиток впервые появился в Таиланде. Затем продукт распространился за пределы страны и вошел в состав многих блюд восточной кухни. Кстати, в Таиланде кокосовое молоко называют катхи, а в Индонезии, Малайзии и Брунее — сантин. На Филиппинах его называют гатой.
Кокосовое молоко — это не жидкость, которая находится внутри ореха. Жидкость внутри ореха — кокосовая вожа. А молоко получается из мякоти спелого плода.
Чем полезно кокосовое молоко?
В нем есть железо, калий, магний, фосфор, марганец, селен, цинк, натрий, а также витамины B, C, A, PP. Продукт улучшает пищеварение, снижает уровень холестирина, а еще усиливает обмен веществ. Калорийность кокосового молока — 181 ккал на 100 грамм продукта.
«Оно содержит триглицериды со средней длиной цепи (MCT), которые исследователи связывают с похудением. MCT стимулируют выработку энергии посредством процесса, называемого термогенезом. Они также помогают уравновесить нестабильную микробиоту кишечника. Именно отсутствие этой стабильности может сыграть роль в развитии ожирения», — считает нутрициолог Вероника Хованская.
Кому вредно пить кокосовое молоко?
Его нельзя давать детям до двух лет, а также людям с расстройством пищеварительной системы и тем, кто страдает от поноса или запора. Еще пить кокосовое молоко не нужно гипертоникам и при язве желудка. Плюс на кокосовое молоко может быть аллергия, поэтому если решили в первый раз попробовать продукт, то начинайте с маленьких объемов.