Сверхвысокие физические нагрузки продлили жизнь почти на 10 лет

Есть мнение, что сверхмощные физические нагрузки могут быть вредны. Во время интенсивных и долгих упражнений на выносливость в организме появляется определенное количество белков, которые, как предполагают ученые, опасны для сердца. Однако эксперты Университета Альберты в Канаде и Института медицинских исследований Сент-Винсента пришли к другому выводу. Статья опубликована в научном журнале British Journal of Sports Medicine.
Они изучили данные о продолжительности жизни 200 спортсменов, родившихся между 1928 и 1955 годами, которые пробежали 1 милю (1,6 километра) менее, чем за 4 минуты. Отметим, до 1954 года такое не удавалось никому, а после — получилось весьма у немногих спортсменов, причем только у мужчин.
Оказалось, что 60 из 200 бегунов умерли к декабрю 2023 года. Средняя продолжительность их жизни составила 73 года. Оставшимся в живых было в среднем 77 лет.
Ученые пришли к выводу: спортсмены, пробежавшие 1,6 километра за 4 минуты в 1950-х годах, прожили более, чем на 9 лет дольше их ровесников, которые не достигли такого результата. Интересно, что у тех, кто сделал это в 1960 и 1970-х годах, жизнь длилась на 5,5 и 3 года дольше соответственно. Эксперты полагают, что это может быть связано с повышением уровня здоровья населения в целом.
Напомним, избавиться от целого ряда проблем со здоровьем помогает йога. Об этом ранее ВФокусе Mail.Ru рассказывала врач, преподаватель хатха-йоги и йога-терапевт Елизавета Борисова.
Айгуль Сабитова