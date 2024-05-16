Сверхвысокие физические нагрузки продлили жизнь почти на 10 лет

Ученые пришли к выводу: спортсмены, пробежавшие 1,6 километра за 4 минуты в 1950-х годах, прожили более, чем на 9 лет дольше их ровесников, которые не достигли такого результата. Интересно, что у тех, кто сделал это в 1960 и 1970-х годах, жизнь длилась на 5,5 и 3 года дольше соответственно. Эксперты полагают, что это может быть связано с повышением уровня здоровья населения в целом.