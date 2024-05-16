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Сверхвысокие физические нагрузки продлили жизнь почти на 10 лет

Это показало исследование данных рекордсменов по бегу.

Источник: Getty Images/Unsplash

Есть мнение, что сверхмощные физические нагрузки могут быть вредны. Во время интенсивных и долгих упражнений на выносливость в организме появляется определенное количество белков, которые, как предполагают ученые, опасны для сердца. Однако эксперты Университета Альберты в Канаде и Института медицинских исследований Сент-Винсента пришли к другому выводу. Статья опубликована в научном журнале British Journal of Sports Medicine.

Они изучили данные о продолжительности жизни 200 спортсменов, родившихся между 1928 и 1955 годами, которые пробежали 1 милю (1,6 километра) менее, чем за 4 минуты. Отметим, до 1954 года такое не удавалось никому, а после — получилось весьма у немногих спортсменов, причем только у мужчин.

Оказалось, что 60 из 200 бегунов умерли к декабрю 2023 года. Средняя продолжительность их жизни составила 73 года. Оставшимся в живых было в среднем 77 лет.

Ученые пришли к выводу: спортсмены, пробежавшие 1,6 километра за 4 минуты в 1950-х годах, прожили более, чем на 9 лет дольше их ровесников, которые не достигли такого результата. Интересно, что у тех, кто сделал это в 1960 и 1970-х годах, жизнь длилась на 5,5 и 3 года дольше соответственно. Эксперты полагают, что это может быть связано с повышением уровня здоровья населения в целом.

По словам ученых, результаты исследования говорят о том, что экстремальные физические нагрузки могут быть не такими вредными, как считалось ранее.

Напомним, избавиться от целого ряда проблем со здоровьем помогает йога. Об этом ранее ВФокусе Mail.Ru рассказывала врач, преподаватель хатха-йоги и йога-терапевт Елизавета Борисова.

Айгуль Сабитова