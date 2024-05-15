Какие проблемы со здоровьем решает йога

Дегенеративные изменения межпозвоночных дисков, протрузии и грыжи. При этой проблеме физические упражнения — это назначение № 1. Медикаментозное лечение лишь применяется в острой фазе, чтобы снять симптомы воспаления.

Заболевания бронхо-легочной системы. В йоге есть своя дыхательная гимнастика, которая успешно помогает, например, реабилитироваться после бронхита или пневмонии, а также справляться с приступами бронхиальной астмы.

Заболевания мочеполовой системы мужчин и женщин. Большинство заболеваний органов малого таза связано с плохим кровообращением в этой области. Йога помогает улучшить венозный отток и местное питание тканей за счет специальных упражнений, а также перевернутых поз и вакуумных техник.

Состояния, возникающие в послеродовой период. Как правило, в этом случае практика направлена на восстановление функций мышц передней брюшной стенки и тазовой диафрагмы, нормального паттерна дыхания и улучшения психо-эмоционального состояния.