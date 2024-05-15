Какие проблемы со здоровьем решает йога

По ее словам, обычная практика йоги, если заниматься хотя бы 2−3 раза в неделю, может:
- улучшить общее самочувствие и настроение;
- улучшить дыхательную функцию за счет увеличения подвижности грудной клетки, диафрагмы и живота;
- уменьшить или убрать боли и дискомфорт в спине и шее;
- снизить тревожность;
- улучшить мышечную координацию.
Это особенно важно пожилым людям для профилактики травматизации.
Кстати, новички в йоге часто травмируются. «Это происходит, потому что они не понимают сути практики и пытаются подгонять себя, чтобы поскорее добиться результатов», — говорит Елизавета Борисова.
Однако одно из главных отличий от йоги от других видов спортивных занятий заключается в том, что здесь важно достичь «не великолепной формы, а великолепного сосредоточения в процессе ее выполнения», — считает эксперт.
Как отмечает Борисова, более детально с вопросами здоровья работает йога-терапия — гибрид йоги и лечебной физкультуры. На таких занятиях идет прицельная работа с проблемной областью при сохранении структуры йоговского урока.
«Из важных отличий — здесь появляется множество динамических упражнений: и суставная разминка, и даже силовые упражнения на целевые группы мышц», — говорит йога-терапевт.
Топ 5 состояний, которые поддаются коррекции йога-терапией:
- Дегенеративные изменения межпозвоночных дисков, протрузии и грыжи. При этой проблеме физические упражнения — это назначение № 1. Медикаментозное лечение лишь применяется в острой фазе, чтобы снять симптомы воспаления.
- Заболевания бронхо-легочной системы. В йоге есть своя дыхательная гимнастика, которая успешно помогает, например, реабилитироваться после бронхита или пневмонии, а также справляться с приступами бронхиальной астмы.
- Заболевания мочеполовой системы мужчин и женщин. Большинство заболеваний органов малого таза связано с плохим кровообращением в этой области. Йога помогает улучшить венозный отток и местное питание тканей за счет специальных упражнений, а также перевернутых поз и вакуумных техник.
- Состояния, возникающие в послеродовой период. Как правило, в этом случае практика направлена на восстановление функций мышц передней брюшной стенки и тазовой диафрагмы, нормального паттерна дыхания и улучшения психо-эмоционального состояния.
- Варикозное расширение вен ног и органов малого таза. При этих состояниях заниматься можно только после предварительного обследования у флеболога. «В расширенных венах бывают тромбы, а упражнения могут спровоцировать их отрыв, что опасно для жизни», — предупреждает эксперт. Если же врачи разрешили заниматься, то можно в значительной степени замедлить развитие заболевания и улучшить самочувствие.
«Загвоздка заключается в том, что йога-терапия работает, только если заниматься регулярно. Это требует дисциплины», — отмечает Елизавета Борисова.
Хорошая новость: достаточно заниматься всего 10−15 минут каждый день, и вы обязательно увидите результат, заверила йога-терапевт.