Суперзрение червей: на что способны их огромные глаза

Проведя анализ, ученые выяснили, что по остроте зрения черви схожи с более развитыми животными, такими как позвоночные. Также специалисты предположили, что в целом особи семейства Alciopidae чувствительны к ультрафиолету и биолюминесценции (способность живых организмов излучать свет). Дело в том, что они активны ночью и охотятся на планктон и гребневиков, которые могут светиться.