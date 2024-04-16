Суперзрение червей: на что способны их огромные глаза

Глаз человека и многих других хордовых устроен камерно. Это замкнутый объект, где сетчатка находится на самом глазном яблоке и имеет отверстие для хрусталика. Такой зрительный аппарат характерен для головоногих и членистоногих существ.
Считалось, что у других типов животных зрение устроено гораздо проще, зачастую его заменяют другие органы. Например, у морской звезды рецепторы, выполняющие зрительную функцию, расположены на кончиках ножек.
Как оказалось, есть еще один тип существ, у которых устройство зрения схоже с человеческим, — кольчатые черви. Об этом рассказали ученые из Швеции, опубликовавшие исследование в журнале Current Biology.
Авторы собрали возле острова Понца (Италия) несколько особей из семейства Alciopidae (класс многощетинковых червей): Torrea candida, Naiades cantrainii и Vanadis cf. formosa. Они отличаются прозрачным телом и огромными глазами, которые в 20 раз тяжелее их головы.
Проведя анализ, ученые выяснили, что по остроте зрения черви схожи с более развитыми животными, такими как позвоночные. Также специалисты предположили, что в целом особи семейства Alciopidae чувствительны к ультрафиолету и биолюминесценции (способность живых организмов излучать свет). Дело в том, что они активны ночью и охотятся на планктон и гребневиков, которые могут светиться.
Помимо прочего, ученые установили, что черви сами по себе биолюминесцентны. Благодаря свечению они могут общаться друг с другом.
Биологов также удивила острота зрения этих червей при обзоре в 150 градусов. У человека резкость видимого изображения снижается, начиная с 20 градусов от периферической зоны. У особей семейства Alciopidae четкость объектов остается прежней.
Помимо прочего, черви видят не только достаточно подробно, но и с высокой частотой кадров. По словам ученых, это позволяет существам обнаруживать потенциальную добычу, хищников или сородичей на большом расстоянии.
Ранее ученые выяснили, что слепые пещерные пауки способны чувствовать свет.
Анна Морозова