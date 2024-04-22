Суперспособности и любимые блюда: восемь фактов об осьминогах

Осьминоги благодаря сотням нейронов демонстрируют целый ряд сложных форм поведения. Моллюски способны решать головоломки, находить выход из лабиринтов и даже мечтать. Однако как головоногие стали такими умными, до сих пор остается эволюционной загадкой, над разгадкой которой ученые работают до сих пор.