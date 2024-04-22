Суперспособности и любимые блюда: восемь фактов об осьминогах

Луковичные мантии, извивающиеся щупальца и облака чернил. Неудивительно, что из-за этого всего люди на протяжении веков интересовались осьминогами и вдохновлялись на разные истории, начиная от кракена и заканчивая Урсулой из «Русалочки».
Редакция National Geographic рассказала восемь интересных фактов об осьминогах.
1. Накладные глаза
У осьминогов на щупальцах есть переливающиеся голубые пятна, которые специалисты называют «накладными глазами». При помощи них моллюски отпугивают хищников, приближающихся вплотную. Настоящие же глаза находятся выше.
2. Сильные «руки»
Щупальца осьминогов способны сгибаться, растягиваться, сокращаться и скручиваться, помогая плавать, ходить по дну морей и океанов, передвигать предметы, а также хватать и усмирять добычу.
Сочетание мышц, нервов и сильных присосок представляет собой модель для инженеров, создающих мягкие роботизированные руки.
3. Быстрая маскировка
Осьминог способен менять цвет и текстуру, сливаясь с кораллами, камнями и растениями в воде. Это происходит благодаря мозгу, который посылает сигналы в мышечные пучки в коже и специальные мешочки, которые заполнены пигментом.
4. Многодетные осьминоги
Самки осьминогов обычно откладывают около 300 яиц и ухаживают за ними в течение месяца.
5. Прятки на виду
Менее чем через час после рождения, детеныши осьминогов, обитающие в прибрежных зонах на глубине 15 метров, предпочитают скалистые рифы с небольшими пещерами, где скрываются от посторонних глаз.
6. Осьминоги- «экстрасенсы»
Ученые провели эксперимент с одним из осьминогов, спрятав от него краба. Руководствуясь химическими и сенсорными рецепторами в своих присосках, головоногий моллюск с легкостью нашел добычу и вытащил ее из купола, куда специалисты поместили пищу.
7. Любимые блюда осьминогов
Осьминоги не достаточно разборчивы в еде, однако у них есть любимая пища. Ученые провели эксперимент, в котором самке были предложены моллюски, мидии и анчоусы. Особь всегда выбирала последнее.
8. Суперспособности
Осьминоги благодаря сотням нейронов демонстрируют целый ряд сложных форм поведения. Моллюски способны решать головоломки, находить выход из лабиринтов и даже мечтать. Однако как головоногие стали такими умными, до сих пор остается эволюционной загадкой, над разгадкой которой ученые работают до сих пор.
Осьминоги настолько любопытны и умны, что могут даже помогать людям совершать невероятные открытия. Так, головоногий моллюск привел дайвера к секретному святилищу.
Анна Морозова