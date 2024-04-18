Осьминог привел дайвера к секретному подводному святилищу

Кейси добавила, что осьминоги по своей природе являются очень умными и любопытными. «я обнаружил, что чаще всего это происходит во время их брачного сезона. Они протянут руку и прикоснутся к вам. Они проводят довольно много времени, например, изучая вашу камеру», — заключила дайвер.