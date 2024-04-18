Осьминог привел дайвера к секретному подводному святилищу

Во время одного из погружений опытный дайвер Джулс Кейси привлекла внимание осьминога. Когда он подплыл к ней и обвил руку щупальцем, девушка подумала, что просто заинтересовала моллюска. Но затем он начал уплывать и увлекать Кейси за собой.
Девушка рассказала, что осьминог постоянно останавливался и оборачивался, словно проверяя, плывет ли Кейси за ним. После нескольких минут плавания у полуострова Морнингтон Кейси и осьминог оказались в секретном святилище.
К каменной глыбе на дне была прикреплена фотография мужчины с собакой и установлена мемориальная доска с именем Лоренц. Рядом находились садовые статуи. Тогда Кейси подумала, что кто-то строит искусственный риф. В течение следующих погружений появлялись трубы из ПВХ и колья, которые находились примерно в пяти метрах друг от друга.
Догадка девушки подтвердилась, когда она побывала в местном магазине с товарами для дайвинга. Кейси рассказала продавцу о своем приключении с осьминогом. Тогда мужчина признался, что это он строит святилище для своего умершего друга.
Кейси добавила, что осьминоги по своей природе являются очень умными и любопытными. «я обнаружил, что чаще всего это происходит во время их брачного сезона. Они протянут руку и прикоснутся к вам. Они проводят довольно много времени, например, изучая вашу камеру», — заключила дайвер.
Ранее на дне Тихого океана были найдены работающие часы Rolex.
Анна Морозова