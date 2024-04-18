Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Осьминог привел дайвера к секретному подводному святилищу

Его строит мужчина для своего погибшего друга.

Во время одного из погружений опытный дайвер Джулс Кейси привлекла внимание осьминога. Когда он подплыл к ней и обвил руку щупальцем, девушка подумала, что просто заинтересовала моллюска. Но затем он начал уплывать и увлекать Кейси за собой.

Девушка рассказала, что осьминог постоянно останавливался и оборачивался, словно проверяя, плывет ли Кейси за ним. После нескольких минут плавания у полуострова Морнингтон Кейси и осьминог оказались в секретном святилище.

К каменной глыбе на дне была прикреплена фотография мужчины с собакой и установлена мемориальная доска с именем Лоренц. Рядом находились садовые статуи. Тогда Кейси подумала, что кто-то строит искусственный риф. В течение следующих погружений появлялись трубы из ПВХ и колья, которые находились примерно в пяти метрах друг от друга.

Догадка девушки подтвердилась, когда она побывала в местном магазине с товарами для дайвинга. Кейси рассказала продавцу о своем приключении с осьминогом. Тогда мужчина признался, что это он строит святилище для своего умершего друга.

Кейси добавила, что осьминоги по своей природе являются очень умными и любопытными. «я обнаружил, что чаще всего это происходит во время их брачного сезона. Они протянут руку и прикоснутся к вам. Они проводят довольно много времени, например, изучая вашу камеру», — заключила дайвер.

Ранее на дне Тихого океана были найдены работающие часы Rolex.

Анна Морозова