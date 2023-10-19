Стул на крыше заброшенного дома в США стал достопримечательностью
У него также появились фанаты.
У него также появились фанаты.
Как передает OddityCentral, деревянный стул, расположенный на краю полуразвалившегося дома в Деннис-Тауншип (Нью-Джерси), стал местной достопримечательностью. Тысячи туристов и местных жителей одержимы им и активно следят за его состоянием в социальных сетях.
Полуразрушенный дом с обрушившейся крышей, расположенный на 47 шоссе в поселке Деннисвилл в Деннис-Тауншип, не был бы так приметен сам по себе. Стул же, который держится на краю чердака, наоборот, — интересует всех, кто проходит и проезжает мимо.
Как отмечают пользователи, которые следят за предметом мебели, для кого-то он стал предметом жарких споров, для кого-то — любимой семейной шуткой, а для кого-то — символом надежды благодаря своей «непоколебимости». В настоящее время у стула более 10 тысяч подписчиков, которые регулярно делятся фотографиями, мемами и теориями о его происхождении и предназначении.
Сообщество почитателей стула было создано всего 12 недель назад, но быстро разрослось и начало привлекать внимание крупных СМИ. Некоторые подписчики утверждают, что наблюдали за загадочным стулом в течение многих лет.
Недавно туристы назвали самую популярную достопримечательность в России.
Олеся Маевская