Стул на крыше заброшенного дома в США стал достопримечательностью

Источник: Соцсети

Как передает OddityCentral, деревянный стул, расположенный на краю полуразвалившегося дома в Деннис-Тауншип (Нью-Джерси), стал местной достопримечательностью. Тысячи туристов и местных жителей одержимы им и активно следят за его состоянием в социальных сетях.

Полуразрушенный дом с обрушившейся крышей, расположенный на 47 шоссе в поселке Деннисвилл в Деннис-Тауншип, не был бы так приметен сам по себе. Стул же, который держится на краю чердака, наоборот, — интересует всех, кто проходит и проезжает мимо.

Как отмечают пользователи, которые следят за предметом мебели, для кого-то он стал предметом жарких споров, для кого-то — любимой семейной шуткой, а для кого-то — символом надежды благодаря своей «непоколебимости». В настоящее время у стула более 10 тысяч подписчиков, которые регулярно делятся фотографиями, мемами и теориями о его происхождении и предназначении.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/pgRUhW5j494?si=NDnSNEwC7IT5alcq" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сообщество почитателей стула было создано всего 12 недель назад, но быстро разрослось и начало привлекать внимание крупных СМИ. Некоторые подписчики утверждают, что наблюдали за загадочным стулом в течение многих лет.

Недавно туристы назвали самую популярную достопримечательность в России.