Туристы назвали самую популярную достопримечательность в России

Специалисты сервиса планирования путешествий провели исследование среди почти 1900 пользователей и выяснили, что самая посещаемая достопримечательность страны — Красная площадь. Там побывали 89 процентов опрошенных.

На втором месте рейтинга — Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге, который осмотрели 86 процентов туристов. На третьем — Эрмитаж, с которым ознакомился 81 процент путешественников.

Петергоф назвали 80 процентов респондентов, Третьяковская галерея привлекла 66 процентов опрошенных.

В список наиболее известных и посещаемых вошли также Казанский кремль (48 процентов побывали там) и Свято-Троицкая Сергиева Лавра (37 процентов).

Байкал и Кижи увидели своими глазами 14 процентов опрошенных, Соловецкие острова — шесть процентов.