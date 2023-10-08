06:46 (мск), источник: © РИА Новости

Туристы назвали самую популярную достопримечательность в России

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, определили самые известные и посещаемые достопримечательности РФ, сообщает OneTwoTrip.

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Источник: РИА "Новости"

Специалисты сервиса планирования путешествий провели исследование среди почти 1900 пользователей и выяснили, что самая посещаемая достопримечательность страны — Красная площадь. Там побывали 89 процентов опрошенных.

На втором месте рейтинга — Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге, который осмотрели 86 процентов туристов. На третьем — Эрмитаж, с которым ознакомился 81 процент путешественников.

Петергоф назвали 80 процентов респондентов, Третьяковская галерея привлекла 66 процентов опрошенных.

В список наиболее известных и посещаемых вошли также Казанский кремль (48 процентов побывали там) и Свято-Троицкая Сергиева Лавра (37 процентов).

Байкал и Кижи увидели своими глазами 14 процентов опрошенных, Соловецкие острова — шесть процентов.

Примечательно, что пять процентов респондентов сказали, что пока нигде не бывали, но у них все впереди.

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