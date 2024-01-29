Студия Ghibli выпустит кулинарную книгу по мультфильму Миядзаки
По словам издателей, книга призвана сблизить детей и родителей во время совместного приготовления блюд.
По словам издателей, книга призвана сблизить детей и родителей во время совместного приготовления блюд.
Как передает издание Sora News, издательство Shufunotomosha и анимационная студия Ghibli анонсировали выход официальной книги рецептов, вдохновленной фильмом 1989 года «Ведьмина служба доставки» Хаяо Миядзаки. В ней собраны блюда и выпечка из пекарни, где трудилась главная героиня.
Отмечено, что рецепты настолько просты в исполнении, что с ними справится даже ребенок. Среди них заявлены: горный хлеб, круглые булочки Гютиокипянья, молочный суп Осоно, специальный шоколадный торт от Мадам, волшебная ягодная газировка, леденцы на палочке «Черный кот» и многое другое.
Книга станет доступна к покупке 14 марта в японских книжных магазинах и на Amazon. Стоимость книги — 12 долларов (чуть больше 1000 рублей) за один экземпляр.
Недавно на видео показали советский Новый год в духе Миядзаки.
Олеся Маевская