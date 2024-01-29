Студия Ghibli выпустит кулинарную книгу по мультфильму Миядзаки

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Как передает издание Sora News, издательство Shufunotomosha и анимационная студия Ghibli анонсировали выход официальной книги рецептов, вдохновленной фильмом 1989 года «Ведьмина служба доставки» Хаяо Миядзаки. В ней собраны блюда и выпечка из пекарни, где трудилась главная героиня.

Отмечено, что рецепты настолько просты в исполнении, что с ними справится даже ребенок. Среди них заявлены: горный хлеб, круглые булочки Гютиокипянья, молочный суп Осоно, специальный шоколадный торт от Мадам, волшебная ягодная газировка, леденцы на палочке «Черный кот» и многое другое.

Книга станет доступна к покупке 14 марта в японских книжных магазинах и на Amazon. Стоимость книги — 12 долларов (чуть больше 1000 рублей) за один экземпляр.

Недавно на видео показали советский Новый год в духе Миядзаки.