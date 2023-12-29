Советский Новый год в духе Миядзаки показали на видео

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259999&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В Сети появился новый ролик в стилистике японской студии анимации Ghibli. Как и было раньше, художники-аниматоры Дмитрий Алексеев и Сергей Козлов создали ее с помощью нейросети Midjourney. Новое видео посвящено празднованию Нового года в советское и постсоветское время.

Заснеженные многоэтажки, покосившиеся снеговики, оливье на фарфоровых тарелках с позолотой и цветочным рисунком — лишь малая часть известных новогодних атрибутов, которая была задействована в ролике. Ностальгического настроения добавляют и герои ролика — маленькие дети, которые катаются на санях, украшают елку и ловят снежинки языком.

«Под конец года многие из нас ощущают пустоту и меланхолию. Еще один год пролетел, как вспышка. Новогоднего настроения все меньше, мы повзрослели и только воспоминания о “тех самых” зимних каникулах отдаются теплым эхом времени. Мы хотим подарить вам немного тепла и пожелать, чтобы даже в самые холодные грядущие годы вы сохраняли его в своих сердцах!» — говорится в описании к мультфильму.

Ранее эти же авторы показали «советское детство» в той же стилистике.

Олеся Маевская