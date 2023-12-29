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15:13 (мск), источник: ВФокусе Mail.ru

Советский Новый год в духе Миядзаки показали на видео

Шампанское, мандарины, «Ирония судьбы» и кавайные дети.

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В Сети появился новый ролик в стилистике японской студии анимации Ghibli. Как и было раньше, художники-аниматоры Дмитрий Алексеев и Сергей Козлов создали ее с помощью нейросети Midjourney. Новое видео посвящено празднованию Нового года в советское и постсоветское время.

Заснеженные многоэтажки, покосившиеся снеговики, оливье на фарфоровых тарелках с позолотой и цветочным рисунком — лишь малая часть известных новогодних атрибутов, которая была задействована в ролике. Ностальгического настроения добавляют и герои ролика — маленькие дети, которые катаются на санях, украшают елку и ловят снежинки языком.

«Под конец года многие из нас ощущают пустоту и меланхолию. Еще один год пролетел, как вспышка. Новогоднего настроения все меньше, мы повзрослели и только воспоминания о “тех самых” зимних каникулах отдаются теплым эхом времени. Мы хотим подарить вам немного тепла и пожелать, чтобы даже в самые холодные грядущие годы вы сохраняли его в своих сердцах!» — говорится в описании к мультфильму.

Ранее эти же авторы показали «советское детство» в той же стилистике.

Олеся Маевская

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