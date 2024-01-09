Страх за душу берет: как появляются фобии

Многие воспринимают фобию как обычный страх перед чем-то. Но понятия «страх» и «фобия» на самом деле сильно отличаются друг от друга., Все дело в причинах возникновения.

Так, под страхом понимается естественное состояние организма, необходимое человеку для распознавания опасности и защиты от нее. То есть причина бояться чего-то обязательно присутствует. В случае фобии она необъяснима. Люди, испытывающие ужас перед чем-либо, понимают, что он «искусственен» или чрезмерно преувеличен, однако избавиться от этого состояния не могут.

Фобии причиняют значительный дискомфорт. Помимо неприятных ощущений в теле, таких как тремор, повышенная потливость, учащенное сердцебиение, они просто мешают жизнь. Люди с фобиями могут совсем не выходить из дома (потому что страдают агорафобией — боязнью открытых пространств) или не вступать в романтические отношения (из-за гетерофобии — страха противоположного пола).

Редакция Naked Science рассказала, как появляются фобии и разобрала самые странные и популярные из них.

Почему появляются фобии?

Считается, что чаще всего фобии возникают в детском возрасте из-за тревожных родителей. Тут большое влияние оказывает авторитет. Например, если мать боится всего на свете, то, закономерно, такое же поведение будет наблюдаться у ребенка. Воспитание, которое строится на избегании всех возможных опасностей, также сказывается на малыше. Таким образом человек вырастает очень мнительным, пессимистичным и подозрительным.

Еще один фактор — общение с тревожными людьми, то есть не только с родителями, но и с друзьями, родственниками, соседями. Таким образом человек рано или поздно перенимает страхи. Также фобиям подвержены неуверенные в себе и агрессивные личности.

Зачастую навязчивые страхи формируются через механизм якорения, связанный с ассоциативным мышлением. Например, человека может укусить собака, он пугается и начинает бояться этих животных. Стоит подчеркнуть, что такое происшествие не у всех может спровоцировать фобию, так как для этого нужно иметь подготовленную «почву».

Фобия, как правило, напоминает растущий снежный ком или слоеный пирог: за случаем, который спровоцировал развитие страха, следуют более глубинные вещи, такие как воспитание в раннем возрасте или влияние определенных людей.

Каждая фобия уникальна. И вот несколько странных и «модных» из них.

Антофобия

Простыми словами, боязнь цветов. Она может быть вызвана разными факторами, и, в первую очередь, аллергией. Сначала человек старается избегать определенных видов растений, а после боится всех.

Но зачастую никакой аллергии у антофобов нет. В таком случае, вероятнее всего, человек мог когда-то нюхать цветок, из которого вылетела пчела и ужалила его.

Тафофобия

Страх быть погребенным заживо также существует. Особенно популярным он был в Средние века, когда медицина оставляла желать лучшего. Тогда кому могли принять за смерть и похоронить человека заживо.

Кстати, такой фобией страдал Николай Гоголь. Он даже писал: «Завещаю тела моего не погребать до тех пор, пока не покажутся явные признаки разложения».

Трискайдекафобия и параскаведекатриафобия

Это боязнь чисел 13 и пятницы 13 числа месяца соответственно. Таким страхом страдают не только люди, но и целые ведомства. Так, в США никогда не было истребителей под номером F-13. За моделью YF-12 сразу следовал самолет F-14.

Тетрафобия

Она схожа с предыдущей, только в этом случае человек, страдающий ей, испытывает страх перед цифрой четыре. Она очень распространена в Китае. Дело в том, что в китайском языке иероглиф, обозначающий «четыре», звучит как «сы», что по произношению близко к слову «смерть». Различия наблюдаются только в тонах.

Также в странах Восточной Азии в общественных учреждениях пропускают номера этажей, оканчивающихся на цифру четыре.

Трипофобия

Многие люди боятся кластерных отверстий в любых биоматериалах, будь то кожа или растение. Скорее всего, она основана на реакции отвращения и связана с ответной реакцией на опасность. Например, предки человека не раз наблюдали, как в коже их соплеменников насекомые откладывали яйца. После того, как из них вылуплялись личинки, на поверхности тела оставались отверстия, которые начинали гноиться. Это как раз одна из причин трипофобии.

Страхи будущего

Страхи могут быть связаны не только с прошлым, но и с будущем. К ним, например, относится робофобия — навязчивый страх или ненависть по отношению к любой робототехнике, вне зависимости от того, насколько развита технология: будь то человекоподобный робот или обычный бионический протез. В современном мире на боязнь машин влияние оказывают разные фильмы, например, «Терминатор» или «Обливион».

Существует также и страх потерять своего любимого человека. Поэтому люди часто ревнуют партнера, из-за чего могут возникать ссоры. Психолог дала несколько советов, как справиться с этим чувством и перестать его испытывать.

Анна Морозова